I FARESONEN: A-landskampen i fotball mellom VM-klare Island og Norge på lørdag står i faresonen dersom det blir konflikt mellom TV 2 og Canal Digital. Her scorer Martin Samuelsen scorer første mål på A-landslaget i VM-kvalifiseringskampen mot Malta i 2016. Foto: Bjørn S. Delebekk

Dette risikerer TV 2-seerne å gå glipp av

Publisert: 01.06.18 15:05

Både håndball og fotball står i faresonen dersom TV 2 og Telenor-eide Canal Digital ikke kommer til enighet og det blir svarte TV-skjermer.

Avtalen mellom TV 2 og Canal Digital utløp ved midnatt torsdag, men partene ble som kjent enige om å gi hverandre et ekstra døgn på å bli enige

– Alt kan skje. Vi holder alle muligheter åpne og forhandlingene fortsetter utover dagen. Men forhandlerne tar den tiden og den plassen de trenger. Hva som eventuelt skjer i ettermiddag eller i kveld, kan ikke jeg si noe om nå, sier Tormod Sandstø, kommunikasjonsdirektør i Canal Digital, til VG fredag formiddag.

TV 2s organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand opplyste til VG like over 02 natt til fredag at partene har gitt hverandre et ekstra døgn:

– TV 2 og Telenor har blitt enige om å fortsette forhandlingene på overtid og har gitt seg selv et ekstra døgn til å komme frem til en enighet. Canal Digital-kundene beholder tilgangen til TV 2s kanaler i perioden det forhandles, sa Willand

– Det forhandles fortsatt. Vi kommer tilbake så fort vi vet noe mer, skriver Sarah Willand i en SMS til VG 12.30 fredag.

VG skrev torsdag at TV 2 krever et sted mellom 216 millioner og 288 millioner mer i året enn kanalen får nå. VG har fått forståelsen av at dette anslaget gir et godt bilde av hvordan TV 2 vurderer sine økonomiske krav.

Tormod Sandstø opplyser at det er litt usikkert hvor lang tid det vil ta før seerne merker konsekvensene av et eventuelt brudd mellom Canal Digital og TV 2. Men allerede lørdag sender TV 2 A-landskampen i fotball mellom VM-klare Island og Norge. Samme dag skal håndballdamene ut i en viktig EM-kvalifiseringskamp mot Sveits som også vises på TV 2.

Onsdag 6. juni tar Norges fotballherrer imot VM-klare Panama på hjemmebane. Bare noen dager senere lørdag 9. juni skal håndballherrene spille playoff til VM mot Sveits og returoppgjøret spilles 12. juni.

NRK og TV 2 deler som kjent rettighetene til årets fotball-VM som avvikles i perioden 14 juni til 15. juli. TV 2s første kamp blir Portugal-Spania 15. juni. Deretter får vi se Danmarks åpningskamp mot Peru 16. juni og Tyskland-Mexico 17. juni.

Det er Canal Digitals parabol- og kabel-TV-kunder som risikerer svarte TV 2-skjermer knappe to uker før fotball-VM begynner. Ingen vet hvor lenge en eventuell konflikt mellom TV 2 og Canal Digital vil vare. Men da Discovery og Canal Digital var i konflikt vinteren 2016, tok det to uker med svarte TV-skjermer før seerne fikk tilbake TVNorge og tolv andre Discovery-kanaler.

På underholdningsfronten skal vinnerne av «Sommerhytta» kåres i en utvidet direktesending 7. juni. Hver søndag i hele juni blir det også gjensyn med «Truls ala Hellstrøm», hvor Eyvind Hellstrøm lærer Truls Svendsen mer om mat og hvordan bli en bedre kokk.

De serie-interesserte risikerer også å gå glipp av for eksempel Badehotellet». Den femte sesongen hadde premiere 28. mai, og gjennom hele sommeren skal seerne følge stamgjestene på Andersens Badehotell gjennom krisetider, farlig spill og mørke hemmeligheter. Hver tirsdag vises «Station 19» som er en spin-off av «Grey´s Anatomy» og ligger an til å bli en ny publikumsfavoritt på TV 2. Det blir også en ny sesong med favorittene «Hawaii Five-0» og «Mord og historier» med sesongpremiere i juni.