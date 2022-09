POPULÆRE: Jørgine Massa Vasstrand og Santino Mirenna på parketten tidligere i høst.

Santino danseklar til kveldens «Skal vi danse: All stars»

Proffdanseren Santino Mirenna (29) dro skulderen ut av ledd, men stiller på parketten med Jørgine Massa Vasstrand (33) under «Skal vi danse: All stars»-sendingen i kveld.

Publisert:

Han får bistand av TikTok-stjernen Lars Henriksen (29) som steppet inn etter skadedramatikken og har trent med Vasstrand gjennom uken.

Det har vært uklart om Santino Mirenna ville bli danseklar. Nå bekrefter imidlertid TV 2 at han vil innta parketten.

– Vi er glade for å kunne fortelle at Santinos skade ser ut til å heles raskere enn forventet. Han er tilbake på parketten allerede i kveldens direktesending av «Skal vi danse: All stars», sammen med Jørgine og vikardanser Lars Henriksen, uttaler pressesjef Jan-Petter Dahl i TV 2 i en e-post til VG.

DANSER MED TO: Treningsinfluencer Jørgine Massa Vasstrand danser med både Santino Mirena og Lars Henriksen (t.v.) under kveldens «Skal vi danse: All stars»-sending. Bildet er fra siste trening lørdag.

Danser med to menn

For å unngå overbelastning vil Santino Mirenna få avlastning underveis i dansen. Italieneren blir derfor å se i begynnelsen og slutten av dansen sammen med Vasstrand og Henriksen i kveldens moderne dans.

Vasstrands faste instruktør, Santino Mirenna, fikk skulderen ut av ledd på trening forrige søndag.

Innhopperen – nå avlasteren – Lars Henriksen er kjent for sine dansestunt og humoristiske TikTok-videoer. Han har 186.000 TikTok-følgere.

Han har også brukt plattformen til å rette fokus mot homofiles rettigheter.

«Utfordring» er kveldens tema

Mirenna feiret på sin side bursdag denne uken – og at han på daværende tidspunkt kunne holde begge armene rett ut til siden.

– Takk for all omtanke og kjærlighet de siste dagene, det hjelper ❤️, skrev han i et Instagram-innlegg onsdag.

Kveldens tema for kjendisdanserne er «Utfordring». TV 2 opplyser til VG at Santino har tatt det roligere under trening for å klare å være i form til kveldens program.

Så langt har treningsinfluenceren Vasstrand og Mirenna gjort det skarpt poengmessig i programmet.

