«HOTELLANSATTE»: I 2009 ble skuespillerne i «Fawlty Towers» gjenforent i forbindelse med 30-årsjubileet for serien. F.v.: Prunella Scales (Sybil Fawlty), John Cleese (Basil Fawlty), Connie Booth (Polly Sherman) og Andrew Sachs (Manuel).

John Cleese kritiserer svensk hotell: − Ekstrem innesluttethet i Skandinavia

Den tidligere direktøren for «Hotell i særklasse», John Cleese (82), er på tur i Umeå og har to ganger på Twitter klaget på hotellet.

Den britiske komikeren er ikke kjent for å holde tilbake. Ifølge Aftonbladet er han nå på besøk i Umeå, og alle hans 5,7 millioner følgere på Twitter har kunnet se at han ikke er helt fornøyd med hotellet.

Tirsdag tvitret han:

«Elite Hotel Mimer i Umeå i Sverige følger den generelle regelen at moderne hoteller bruker så mye på design at de ikke har penger igjen til å lære opp personalet.»

Også på onsdag kommenterte komikeren hotellet.

«Jeg observerte serveringspersonalet på Elite Hotel Mimer til frokost i dag, og jeg lurer på om det at de unngår øyekontakt med gjestene er et resultat av den ekstreme innesluttetheten i Skandinavia eller en ordre fra ledelsen om å unngå fraternisering.»

Aftonbladet har vært i kontakt med Umeå-hotellet, som ikke ønsker å kommentere kritikken.

Som mange vet, har Cleese selv tette bånd til hotelldrift – i hvert fall en fiktiv sådan.

PÅ TURNÉ: John Cleese, her avbildet i forbindelse med et VG-intervju i 2014.

Komiserien «Fawlty Towers», som het «Hotell i særklasse» i Norge, ble opprinnelig sendt fra 1975 til 1975, og har gått utallige ganger i reprise. Der skrev Cleese manus og spilte den noe umedgjørlige hotelleieren Basil Fawlty. Han sikret at svært mye gikk galt på hotellet, der pikkoloen Manuel uansett fikk skylden for det meste.

Tidligere i sommer trendet #sweendegate på sosiale medier. Der ble det påstått at svensker ikke inviterer barn på besøk på middag, noe som skapte kraftige reaksjoner.

Da ble Sverige i mange kommentarer også anklaget for å være et ugjestmildt og rasistisk land, ifølge Aftonbladet.

Cleese er i Umeå på turné med komishowet «Last Time to See Me Before I Die». Han opptrådte der 30. august og 1. september, og reiser videre til Luleå 5. og 6. september.