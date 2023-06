ALENE: Holly Willoughby under mandagens «This Morning»-sending, der hun sa at hun nå er klar for «et nytt kapittel».

Holly Willoughby om Phillip Schofield-skandalen: − Rystet

Holly Willoughby (42) var mandag tilbake på skjermen – uten Phillip Schofield (61), som hun jobbet tett med i 14 år.

Etter uker med spekulasjoner i mediene ble det nylig bekreftet at Schofield slutter i frokost-TV-showet «This Morning» og TV-kanalen ITV.

Britiske medier skrev først at Schofield sluttet på grunn av krangel og uenigheter med programlederpartner Willoughby. Men det var bare én del av historien.

Schofield har innrømmet å ha hatt «et uklokt forhold» til en mye yngre, mannlig kollega mens han fortsatt var gift.

Tydelig preget

Holly Willoughby har forholdt seg taus om det som er skjedd, men mandag lettet hun på sløret overfor seerne etter to ukers fravær.

– OK, pust dypt, sa hun høyt til seg selv før hun ifølge Sky News og Daily Mail forklarte at hun er «rystet og bekymret».

Bekymringen er for «alle de berørte partene på alle sider», presiserte hun.

– Det føles veldig, veldig rart å være på lufta uten Phil, innrømmet 42-åringen, som skal ha vært på gråten.

Willoughby var tydelig på at hun mener kollegaen har skuffet henne og alle andre.

– Dere, meg og alle i «This Morning»-staben ga vår kjærlighet og støtte til en som ikke fortalte sannheten. En som opptrådte på en slik måte at han følte han måtte trekke seg fra ITV og en karriere han elsket, Det er mye å ta inn over seg, sa hun til seerne.

TV-MAKKERE: Holly Willoughby (t.v.) og Phillip Schofield, here på et udatert bilde fra før sistnevntes «fall».

Willoughby informerte om at det ere vanskelig for henne å være vitne til hvor hardt eks-kollegaen nå har det mentalt.

– Det vi alle nå må enes om, er at alle involverte helbredes.

– Burde visst bedre

Schofield selv har innrømmet at «forholdet var uklokt, men ikke ulovlig», og har forsikret at det nå er over. Den andre mannen var tenåring da de to møttes første gang, men var ikke det da de innledet forholdet.

Forholdet skal ha startet før 2020, da Schofield sto frem som homofil. Schofield var fremdeles gift med sin kone på tidspunktet.

I et intervju med The Sun før helgen, sa 61-åringen:

– Det er ingen som helst tvil om at jeg gjorde noe dårlig. Uprofesjonelt. Jeg vet det. Og det er ingen unnskyldning for det. Jeg burde visst bedre.

I samme intervju forklarte han at han har vært så på randen at om det ikke var for døtrene sine, så hadde han kanskje ikke holdt ut.

Han fortalte samtidig at han sendte en melding til programleder Willoughby hvor han skrev: «Ikke svar, det har du sannsynligvis ikke lov til. Men jeg er veldig, lei meg».

Vraket

Schofield har altså ikke lenger noen oppgaver for ITV.

I tillegg har han fått fyken av agentbyrået YMU.

I forrige uke ble han også dumpet av den kongelige veldedighetsorganisasjonen The Prince's Trust.

Programlederparet har hatt stor suksess med morgenshow «This Morning», hvor de er kjent for sin humoristiske programlederstil og gode kjemi.

På TikTok har Schofield og Willoughby i skrivende stund nær 144 millioner visninger med hashtagen «#hollyandphil».