ET NORSK IKON: Liv Ullmann i «Liv Ullmann: A Road Less Travelled».

TV-anmeldelse «Liv Ullmann: A Road Less Travelled»: Liv, døden og kjærligheten

Hun er stor i utlandet, vet du.

«Liv Ullmann: A Road Less Travelled»

Norsk dokumentarserie i tre deler

Premiere på Viaplay søndag 21. mai

Regi: Dheeraj Akolkar

Med: Liv Ullmann, Cate Blanchett, Jessica Chastain, Jeremy Irons, John Lithgow, Lena Endre, Pernilla August

Har vi undervurdert Liv Ullmann (84) her hjemme?

På den ene siden: Vi er stolte av at hun er den eneste norske skuespilleren som de gåtefulle beboerne i Det store utlandet har hørt om (OK da, Ullmann og Sonja Henie). Den eneste fra Norden, siden Greta Garbo, som har mottatt en (æres-)Oscar.

Mer enn det: Ullmann dannet skole i faget sitt, og har vært et forbilde for et par generasjoner utøvere som tar yrket svært alvorlig. Bare spør Cate Blanchett og Jessica Chastain, som begge har gjort seg tilgjengelige for denne dokumentaren.

På den andre: Vi har hatt mye moro av henne opp gjennom årene, hva? Hun har liksom vært litt for ubeskjedent åndfull for oss dødelige her oppe i røysa. Vært mye i utlandet og greier. Fint skar’re værra!

Den (relativt milde) harselasen Ullmann har vært nødt til å utstå, var ikke noe som dukket opp på det «ironiske» 1990-tallet. Nei, allerede 1970-tallsrevyene gjorde seg artige på bekostning av det søkende ansiktet som liksom alltid var nær ved å bryte ut i gråt. Selv seriøst filminteresserte har hatt en tendens til å redusere henne til en muse for et mannlig geni: Ingmar Bergman.

HYSJ! GENIER I ARBEID: Ingmar Bergman og Liv Ullmann på 1960-tallet.

Ullmann er ikke fjernere enn at hun har fått med seg alt dette, og hun tar det med godt humør og verdighet. Det er en sekvens i «Liv Ullmann: A Road Less Travelled» der nasjonalskatten viser til Aksel Sandemoses «Jantelov». Hun avviser den ikke kategorisk, men oppfordrer vennlig til en viss forsiktighet i håndhevingen av den.

Hun etterlater heller ingen tvil om at det faktum at hun er norsk, hjalp henne å holde beina på jorden da hun trengte det som mest. Det at hun var norsk – og venninnene i syklubben! Smelt.

EN NATIONAL-HELLIGDOM: Ullmann fotografert på 80-årsjubileumsfesten på Nationaltheatret i 2018. Til høyre ektemannen Donald Saunders.

«Liv Ullmann: A Road Less Travelled» er dokumentaren Ullmann fortjener. God nok til at den inspirerer oss til å se på livsverket hennes med friske, mindre forutinntatte øyne.

Den første episoden handler om skuespiller-gjerningen. Fra debuten i Edith Carlmars «Ung flukt» (1959) – nakensjokk! – til den ikke alltid like treffsikre karrieren hennes i amerikansk film på 1970-tallet.

Mellom disse ytterpunktene finner vi kjøttet og potetene; årsakene til at Ullmann er en legende: Jan Troells «Utvandrerne» (1971), som hun ble Oscar-nominert for, og «Nybyggerne» (1972). Fremfor alt de epokegjørende arbeidene med Bergman, fra «Persona» (1966) til «Høstsonaten» (1978). (Hun takket høflig nei ti «Fanny og Alexander», 1983, og angrer litt).

NAKENSJOKK!: Liv Ullmann og Rolf Søder i «Ung flukt» (1956)

Ullmanns vakre, naturlige ansikt, «tenkende» blå øyne og evne til å søke seg frem til kjernen i en scene, nærmest i sanntid, var gull verdt for Bergman, en regissør som ønsket å pirke der det gjorde vondt: I vårt innerste indre. Han filmet det i lange, glupske closeups.

Blanchett og Chastain, samt Jeremy Irons og John Lithgow, hyller henne varmt. Ullmann selv legger innsiktsfullt ut om sin metode. «A Road Less Travelled» er ikke avskrekkende nerdete. Den evner likevel å lære oss noe verdifullt om hva det å spille skuespill kan innebære.

Den andre episoden handler om regissøren og memoarbok-forfatteren. Om hvordan Ullmann delvis mistet kontrollen over «Kristin Lavransdatter» (1995) og «Frøken Julie» (2014). Men også hvordan hun endte opp som sjefen til mester Bergman, og fikk gleden av å si til ham: «Det blir som jeg sier. Det er jeg som regisserer nå».

INSPIRERT AV ULLMANN: Jessica Chastain, her i nyinnspillingen av Bergman og Ullman-mesterverket «Scener fra et ekteskap».

Den avsluttende episoden tar for seg aktivisten og humanisten, og er den som går lengst i retning hagiografi. Ikke for det: Henry Kissinger, som Ullmann fraterniserte med i første halvdel av 1970-talet, er med, og kaller henne «ubeskrivelig naiv».

Om man skal peke på en svakhet, er det at Ullmann og Bergmans datter, Linn Ullmann, ikke er intervjuet. (Mor innrømmer at forholdet deres ikke har vært problemfritt).

FREMDELES SØKENDE: Liv Ullmann i «A Road Less Travelled».

Men tilfanget av arkivmateriale er upåklagelig. Tilgangen til hovedpersonen likeså. Ullmann er sjarmerende lattermild og ungpikeaktig entusiastisk, fremdeles i besittelse av åpenheten og appetitten som i sin tid gjorde henne til en ny type filmstjerne.

Har vi undervurdert Liv Ullmann her hjemme? Det har vi nok.