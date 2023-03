TV-KJENDIS: Musikkglade Tom Johansen var med i «Montebello Camping» og «Ja, vi elsker camping». Her inne i campingteltet i 2015.

Tom Johansen fra «Montebello Camping» er død

Realitykjendis Tom Johansen døde brått onsdag kveld, 63 år gammel.

Realitykjendisen falt om og døde på nettopp Montebello Camping i Magnor i Hedmark, der han har hatt sitt fristed i over 20 år.

Det bekrefter hans kone Ellen Johansen (61) overfor VG.

– Hjertet sviktet, forteller hun og forklarer at ektemannen har hatt mye sykdom.

Gjøvik-mannen skal imidlertid ha vært i tilsynelatende fin form tidligere på dagen, og var i godt humør før han brått ble dårlig.

TV-seerne ble kjent med Tom Johansen både gjennom «Montebello Camping» og «Ja, vi elsker camping» på TVNorge.

– Mange var glad i Tom

På Facebook-gruppen Montebello Campings venner minnes mange den populære campingentusiasten etter hans bortgang.

– Det er mange som kjenner Tom, og ikke alle er på Facebook, sier enken, som synes det derfor er greit så det er greit å få den triste nyheten ut.

Ellen Johansen synes det er rørende å lese hilsenene.

– Det er godt å vite at mange var glad i Tom. Vi feiret tiårsjubileum som gift 20. april, opplyser hun.

Ellen Johansen befinner seg på Montebello Camping når VG ringer, og hun forsikrer at hun blir godt tatt hånd om av venner.

– Det er ennå et sjokk for meg at han er borte, men jeg har mange rundt meg.

SENTRAL: Tom Johansen hadde Montebello Camping som sitt andre hjem og var en kjær skikkelse i miljøet.

Tom Johansen var sentral i campingplassens arbeid med å booke artister og band til underholdningen.

På TV fremsto han som en som alltid hjalp til med praktiske ting da det trengtes.

– Vil bli dypt savnet

Daglig leder på Montebello Camping, Lars Christian Amundsen (39), sier til VG at det var med stor sorg han mottok dødsbudskapet om sin gode venn og samarbeidspartner.

– Tom var som oftest positiv og likte en utfordring, skriver Amundsen i en SMS.

Han beskriver avdøde som «utrolig sosial og menneskelig»

– En kjempekamerat. Tom har vært syk i mange år, men klarte å holde motet oppe og spredte mye glede rundt seg. Han vil bli dypt savnet på Montebello. og han vil aldri bli glemt, sier campingsjefen, som presiserer at han snakker på vegne av alle på Montebello.

BOSS: Daglig leder på Montebello Camping, Lars Christian Amundsen.

«Så ufattelig trist. Kan ikke tenke meg Montebello uten Tom til stede. Kondolerer til familien», lyder det i en hilsen på Facebook.

En annen omtaler Johansen som en «service-kar», som behandlet alle mennesker likt.

«Alle som kom til campingen som turist, følte seg velkommen. Han kjørte rundt og spurte om folk trivdes.»

«Montebello blir aldri det samme uten Tom», «Jeg vil aldri glemme den innsatsen du har lagt ned for å gi oss gode opplevelser på Montebello» og «En veldig inkluderende mann» er andre ord som skrives.