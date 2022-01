TRIO: Brandon T. jackson som Grover, Logan Lerman som Percy og Alexandra Daddario som Annabeth i «Percy Jackson og Lyntyven».

«Percy Jackson» blir Disney-serie

Fantasy-bokserien om Percy Jackson blir nå til TV-serie på Disney+. De fem bøkene om halvguden med ADHD er solgt i millionopplag.

Onsdag meldte flere medier at Percy Jackson-serien nå adapteres til TV-serie. Forfatter Rick Riordan har ønsket dette lenge, og tvitret om at noe var på gang allerede i 2020. Ifølge Variety er de nå i gang med castingen.

ADHD er magi

Percy Jackson er en 12-årig gutt med dysleksi og ADHD som finner ut at han egentlig er Poseidons sønn. De fem bøkene «Lyntyven», «Monsterhavet», «Titanens forbannelse», «Slaget om labyrinten» og «Den siste olympier» tar utgangspunkt i en Halvblodsleir, der halvgud-barn trenes. I Riordans verden er ADHD et tegn på at du er halvgud, og dysleksi forklares med at du egentlig er programmert til å lese gammelgresk.

FILM TO: Logan Lerman og Alexandria Daddario i «Percy Jackson: Monsterhavet».

To av bøkene er tidligere filmatisert, i versjoner forfatteren ga uttrykk for sterk misnøye for. Ifølge Guardian skrev han brev til Twentieth Century Fox-produsentene som lagde filmene med beskjeden «Som helhet er manuset forferdelig».

«Percy Jackson og lyntyven» kom i 2010 og «Percy Jackson: Monsterhavet» i 2013. De fikk blandet kritikk, men ble likevel relative kassasuksesser. Den første spilte inn 226 millioner dollar på verdensbasis og den andre 199 millioner (med budsjetter på henholdsvis 30 og 90 millioner).

Nye skuespillere

Denne gangen skal Riordan være med på å skrive pilotepisoden og være involvert på produsentsiden, ifølge Hollywood Reporter.

KJEMPER: Brandon T. jackson som Grover, Logan Lerman som Percy og Alexandra Daddario som Annabeth i «Percy Jackson og Lyntyven».

Det som er helt sikker, er nok at Logan Lerman som spilte Percy i filmene, ikke skal gjenta rollen. Han er nå 30 år.

Alexandra Daddario (35) som spilte Annabeth Chase i filmene har nylig sagt til The Wrap at hun ikke er involvert i serien, men at hun elsket å spille inn filmene.

– Jeg gleder meg på vegne av de unge som får roller i den serien og hvordan de kommer til å inspirere en ny generasjon av unge kvinner, sa hun.

ACTION: Fra «Lyntyven».

Bestselger i 605 uker

Det er ulike rapporter om hvor mye bøkene har solgt. The Digital Fix skriver 180 million eksemplarer. Wikipedia hevder over 69 millioner eksemplarer i over 35 land, men henviser til en pressemelding fra Fox Business fra 2010 som ikke lenger er tilgjengelig. Norske kilder nøyer seg med å skrive «millionopplag».

Det som er sikkert, er at serien har ligget 605 uker på New York Times bestselgerliste for barnebøker, og ligger fremdeles på fjerdeplass, noe bak Harry Potters 669 uker.

Riordan har også skrevet ytterligere ti bøker i samme univers som Percy Jackson, men i andre serier.

