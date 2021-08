79 – OG LIKE BLID: Paul McCartney på senen i London i 2009.

TV-anmeldelse «McCartney 3, 2, 1»: Mirakelet Macca

Paul McCartney (79) har snakket om det før. Men han må selvfølgelig gjerne gjøre det igjen.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

«McCartney 3, 2, 1»

Amerikansk musikkdokumentar i seks deler

Premiere på Disney+ onsdag 25. august

Regi: Zachary Heinzerling

Med: Paul McCartney, Rick Rubin

Skikkelig billig-TV, dette – til forveksling likt det som i gamle dager ble kalt en «EPK»: Et elektronisk presseskriv sendt ut til journalister og annet pakk for å gjøre dem oppmerksom på en artists ferskeste åndsverk.

I tilfellet «McCartney 3, 2, 1» er vi avhengige av program-tittelen for å forstå hvilket album det er vi skal pådyttes: Legendens soloalbum fra i fjor, «McCartney III». For det er sannelig ikke mye snakk om Pauls nye musikk i løpet av disse tre timene.

GOOOD STEMNING: Rick Rubin og Paul McCartney i «McCartney 3, 2, 1».

Det bærer rett tilbake til The Beatles, selvfølgelig, og «McCartney 3, 2, 1» tar det tilsynelatende for gitt at alle kjenner kronologien i den historien. Programmene gjør nedslag her og der, hulter til bulter i tidslinjen, ved hjelp av arkivopptak og fremfor alt musikken.

Opplegget kunne ikke vært enklere: McCartney og plateprodusenten Rick Rubin står i et rom med et miksebord, et piano og en haug gamle innspillings-bånd for hånden. Bildet er svart-hvitt. Rubin agerer DJ og setter på gammelt gull etter innfallsmetoden, drar litt i mikse-spakene og får Macca til å snakke om genistrekene. De er det selvsagt vel verdt å snakke om.

«SE, JEG KAN SPILLE PIANO UTEN HENDER»: Rick Rubin og Paul McCartney i «McCartney 3, 2, 1».

Rubin stiller åpne, nesten litt barnslige spørsmål. Han er gått i opplæring i den ofte interessante podkasten «Broken Record», der han opptrer buddha-aktig: Man ser ham for seg, sittende i lotusstilling på gulvet, utbrytende «wow», «beautiful» og «amazing».

Så også her. Rubin har virkelig stilen til en californisk sektleder i 1972 nå: Langt hvitt julenisse-hår på sidene, ikke noe på toppen, stort skjegg, T-skjorte og kortbukser. Jeg frykter dessuten at han står der og er barbeint.

CALIFORNISK SEKTLEDER: Rick Rubin i «McCartney 3, 2, 1».

McCartney er velvilligheten selv, tydelig stolt av livsverket, og henfaller ikke like hyppig til de innøvde frasene («we were a good little band!») han så ofte har tydd til i intervjuer de siste 20 årene.

En og annen solo- og Wings-låt kommer opp til diskusjon («Live And Let Die», «Band On The Run»). Ja, en og annen George- og John-låt også. Macca passer på å skryte av sine gamle, avdøde kolleger, men snakker mest om sin egen innsats i sangene deres. Ikke minst det sublime bass-spillet, som Rubin fullt forståelig er opphengt i.

GI MEG NOE BASS: Paul McCartney i «McCartney 3, 2, 1».

Det endelige resultatet faller nok litt mellom to stoler: Tre timer med beinhardt nerde-fokus blir muligens i meste laget for den normalt interesserte, og det bringes for lite nytt til torgs til at de som som er veldig dypt inne i denne musikken, lærer noe.

Men hør. Ingen nålevende komponist har bidratt mer til summen av menneskelig lykke enn Paul McCartney. Alt som dokumenterer hvordan han gjorde det han gjorde, selv om det er for n’te gang, bør ønskes velkomment.

Anmelderen har sett hele serien