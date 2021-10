«FØKK PATRIARKATET!»: Jeremy Strong, Kieran Culkin, Brian Cox, Sarah Snook og Alan Ruck (fra venstre) i «Succession».

TV-anmeldelse «Succession»: Verdens verste mennesker

Mer av det samme? Takk, én porsjon til.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

«Succession» (sesong 3)

Amerikansk satirisk drama i ni deler

Premiere på HBO Nordic 17. oktober

Serieskaper: Jesse Armstrong

Med: Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin, Matthew Macfayden, Nicholas Braun, Alan Ruck, J. Smith-Cameron, Hiam Abbass

Den tredje sesongen er ofte avgjørende i moderne TV-serieproduksjon. Karakterene som etableres i den første runden, blir perfeksjonerte i løpet av den andre, av manusforfattere som er høyere på selvtillit enn de var til å begynne med.

I den tredje får vite om de har planer om å ta historien og menneskene til nye steder. Eller om serien nå er å anse som en av disse føljetongene som er designet for å bare gå og gå til publikum har fått nok.

Det kan virke som om «Succession» har valgt det siste, hvilket i så fall er vemodig for oss som har ment at dette dramaet har hatt potensial til å bli en av de store TV-seriene. Melankolien er imidlertid til å leve med all den tid sesong tre fremdeles er djevelsk veldreid.

LØVEN OM VINTEREN: Brian Cox som mediemogulen Logan Roy i «Succession».

Sesong to kulminerte med pressekonferansen der Kendall (Strong) kastet sin far, Logan Roy (Cox), til ulvene. Dette etter at pappa hadde bestemt at det var Kendall som skulle ofres slik at medie-konglomeratet Waystar RoyCo (les: Rupert Murdochs News Corporation) kunne leve.

Nå er Kendall fri, som i fritt vilt, og setter krisestab i leiligheten til eks-kona som i liten grad ønsker å vite av ham. Full av adrenalin, hvilket i Kendalls tilfelle gjerne betyr krasj rundt neste sving. Han innkaller søsknene – mini-machiavelliene Shiv (Snook) og Roman (Culkin), samt den fjerne eldre halvbroren Connor (Ruck) – for å få støtte i rykket.

«WOKAHONTAS»: Jeremy Strong som Kendall Roy i «Succession».

«We’ll go full beast!», sverger Logan i den siste replikken i den første episoden. Og slik blir det. Sesong tre er en langtrukken krig om «sjelen» i selskapet Logan har bygd. Som på ingen måte kan beskyldes for å ha noe så edelt som en sjel.

At Kendall er det eneste mennesket i «Succession» det er mulig å føle sympati for, skyldes primært at han er det mest ødelagte. Det er lite som er beundringsverdig ved Kendall, og i sesong tre fremstår han som mer patetisk enn før.

Den fortapte sønn har et poeng når han kaller Waystar «et synkende imperium på innsiden av et annet synkende imperium». Men at han skal være den rette til å «avgifte» selskapet og gjøre det lekkert for en woke fremtid, er gigantisk livsløgn selv til ham å være.

LILLEBROR SLANGE: Kieran Culkin som Roman Roy i «Succession».

«Fuck patriarkatet!», roper han til en folkemengde i et forsøk på å ta side i kulturkrigen. Alle ser tvers gjennom ham. Men han snakker av en slags erfaring: Konflikten med pappa er det nye dopet den tidligere junkien er avhengig av nå.

Kendall er ikke den eneste som ønsker å tippe patriarken overende. Logan har helseproblemer, og er konservativ som bare en aldrende verdensmester kan være. Han har ingen interesse for nye plattformer. Nettsiden til den mektige TV-kanalen hans ser ut som den til Se og Hør.

Åtselgribber sirkler rundt selskapet. Søkkrike investorer (Adrien Brody) og unge teknologi-gründere (Aleksander Skarsgård). «Dette er ikke pappa for 20 år siden», sier Shiv. «Dette er pappa nå».

SMART OG UTSATT: Sarah Snook som Siobhan «Shiv» Roy i «Succession».

Logan er fremdeles åndsnærværende nok til å være rundhåndet med ydmykelsene. Alle barna får sitt. Spesielt den smarteste av dem, Shiv, hvis posisjon virker tiltagende ustabil. Connors absurde politiske ambisjoner? Han får holde på med sitt, helt til det blir et fnugg av alvor i det. Roman er den som i størst grad nyter spillet, og Logan gjenkjenner en slange når han tråkker på en.

Er vi nå ved punktet der «Succession» har begynt å gjenta seg selv? Det føles slik, det må jeg ærlig innrømme. Kanskje hender det noe som vil kullkaste inntrykket i de to siste episodene, som HBO ikke har sendt ut til anmeldere.

Om ikke, er «Succession» uansett den mest kullsvart nedrige underholdningen som strømmes kan. I hvert fall i ni episoder til.

Anmelderen har sett syv av ni episoder