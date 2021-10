DUELLANTER: Cecilia Brækhus tapte mot Birk Ruud.

Slått ut i «71 grader nord»: − Skjønner ikke helt det med tårer

Cecilia Brækhus (40) tok et valg under duellen mot Birk Ruud (21) som trolig avgjorde kampen tidlig. Men hun angrer ikke.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

De to idrettsstjernene tapte merkekonkurransen på Lag Nordkapp, og dermed ventet en strabasiøs øvelse med svømming, dykking og kasteferdigheter.

Brækhus, som ikke er så vant med sjø, følte seg roligere enn Birk Ruud før ildprøven, og tenkte at det var en fordel. Det endte likevel med tap. Brækhus ble den tredje til å forlate «71 grader nord: Norges tøffeste kjendis».

– Det var kjipt. Jeg hadde sett frem til virkelig å få testet meg og se hvordan jeg reagerer under ekstremt press, både fysisk og mentalt, utenfor bokseringen, sier Brækhus.

– Siden jeg røk ut så tidlig, kom jeg ikke til det punktet. I stedet har jeg mange gode minner med meg fra en fantastisk tur.

BLID: Cecilia Brækhus tok nederlaget med fatning.

Brækhus bor i Los Angeles og hadde gledet seg til å få oppleve Norge for fullt før hun måtte returnere til USA. Derfor var skuffelsen stor når turen endte så brått.

– Det var det verste med å ryke, for jeg vet jo aldri når jeg er tilbake i landet.

For liten bikini

Mens Birk Ruud stupte ut i vannet, valgte Brækhus å hoppe. Dermed havnet hun langt bak rivalen i vannkonkurransen allerede fra start. Men Brækhus vurderte aldri selv å stupe.

– Nei, det hadde nok blitt tidenes mageplask. Jeg kunne ha skiftet ut ullundertøyet, for det var ganske tungt da det ble vått. Men de ga meg verdens minste bikini, og skal jeg være halvnaken på TV så skal det være godt betalt! sier hun humoristisk.

FØR TUREN: Cecilia Brækhus avbildet like før innspillingen av «71 grader nord: Norges tøffeste kjendis».

Selv om Brækhus tror at kampen egentlig ble avgjort der og da, angrer hun ikke på valget.

– Jeg lever i en beintøff verden og bruker ikke tiden min på å angre, sier boksestjernen.

Mange feller tårer i «71 grader nord», ikke minst når de må reise. Brækhus hadde imidlertid kontroll på følelsene.

– Jeg skjønner ikke helt det med tårer og slikt. Det er jo ingen som har dødd. Det var en veldig hyggelig gjeng og bli kjent med, men vi hang jo bare sammen med hverandre i to uker. De har det bra, og jeg kan treffe dem igjen når som helst.

CALIFORNIA: Cecilia Brækhus, her avbildet i Big Bear på et treningsopphold i 2020.

Brækhus har bokset i 20 år. Hun er vant med å stå alene i kamp. Når VG spør om hvordan det var å få testet ut evnene som lagspiller, presiserer bokseren selv om hun er en individuell utøver, så er boksing i aller høyeste grad også teamwork.

– Vi er så samkjørte at vi omtrent kan lese hverandres tanker, sier hun om idrettsgrenen sin.

– Bokseren har en trener som skal guide gjennom en kamp mot en motstander som ønsker å gjøre mest mulig skade. Cutmannen må stå klar til å sy meg sammen om det blir kutt. Hjelpetrener må passe tiden og at jeg har en stol å sitte på og vann å drikke. Hovedtrener gir instruksjoner, forklarer Brækhus og legger til:

– Alt dette skal skje i løpet av ett minutt – før jeg skal tilbake i ringen igjen, og det er ikke rom for et eneste feilskjær. Det er teamwork, og jeg er en del av et team.

«71»-KONKURRENTER: f.v.: Birk Ruud, Rasmus Wold, Mona Berntsen, Thomas Numme, Silya Nymoen, Cecilia Brækhus, Aurora Gude, Petter Schjerven og Tshawe Baqwa. Baqwa og Gude er også ute.

Under innspillingen av «71 grader nord» var ikke samarbeidet like innøvd.

– Det er ingen hemmelighet at det var ganske kaotiske forhold under turen, og det setter ting litt i perspektiv.

Brækhus har vunnet 36 proffkamper, ni på knockout, og tapt to.

I mars tapte hun for andre gang mot amerikanske Jessica McCaskill (37). Etter første tap i fjor sommer vurderte Brækhus seriøst å legge opp, men hun ombestemte seg.

I RINGEN: Cecilia Brækhus i kamp mot Aleksandra Magdziak Lopes på StubHub i Los Angeles, en HBO-kamp, i 2018.

Brækhus har etter TV-innspillingen fått tilbake gleden med å gå tur, noe hun gjorde som barn hjemme i Bergen før boksingen tok all tid. 40-åringen hadde for eksempel aldri før sovet i telt før hun nå la på vei mot Nordkapp.

– Det blir definitivt telt igjen, når jeg kan bruke litt tid og bli kjent med konseptet. Jeg fikk enormt respekt for omgivelsene, særlig de vakre og mektige fjellene, sier hun.

Blir i USA

Men noen flytting hjem til Norge, blir det ikke med det første, selv om Brækhus ikke vet når neste boksekamp er.

– Jeg blir nok i Los Angeles ut karrieren og kanskje lenger. Det er en spennende by med masse muligheter. Jeg gleder meg til å komme tilbake i ringen også. Boksing er fremdeles min største kjærlighet.