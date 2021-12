NY HOVEDROLLE: Ulrikke Falch, her fotografert ved Rådhuset i Oslo like før jul.

Om intimitetskoordinator: − Det var «life saving»!

I sin første fiktive rolle siden «Skam», spiller Ulrikke Falch (25) Line som prøver å «ligge seg lykkelig» etter et brudd. Den metoden anbefaler ikke Falch selv.

Selv om du ikke har sett Falch som skuespiller siden «Skam» (2015–2017), har hun jobbet mye.

Hun har skrevet bok, holdt foredrag, hatt podkast, frontet dokumentarer, regissert reklame, studert manusskriving – og har nå hovedrollen i den svenske serien «Ligge – kunsten å komme over eksen».

– Dette er jo det første som skuespiller siden «Skam». Så det føles også veldig stort og viktig, sier Falch smilende.

HOVEDROLLE: Falch spiller Line i «Ligge».

Som tittelen antyder, blir det flust av intime scener når rollefiguren Line blir dumpet av kjæresten Julia og bestevennen Elin utfordrer henne til å ligge med én kvinne i uken for å glemme eksen.

Intimitetskoordinator

Sexscenene forteller Falch at de hadde en intimitetskoordinator til.

– Det var «life saving»! For det ble opptil ti intimscener til slutt, med så mange forskjellige jenter. Du kunne komme på settet, hilse og ganske rett etterpå skal vi til sengs eller kle av hverandre, beskriver hun og forklarer:

GRENSESETTING: Falch i Oslo like før premieren på «Ligge».

– Det var ganske kult å få lov til å jobbe med egen grensesetting. Det er jeg ikke så vant til hverken som skuespiller eller i eget liv. Så å kjenne etter «Er det greit at du tar meg på skulderen akkurat i dag?» Én dag kunne det være ugreit og en annen dag kunne det være helt selvfølgelig. Så det å hele tiden ha kontakt med grensesettingen var sykt givende – både som skuespiller og som menneske.

Eksplisitte scener

– Var det forskjell på å spille inn komiske og ømme sexscener?

– Nei, jeg synes alle var like vanskelige. For de som er komiske er ganske eksplisitte også. De var like utfordrende.

VENNER: Clara Henry spiller Elin og Ulrikke Falch spiler Line i «Ligge».

– Hva synes du om å prate om den tematikken?

– Jeg syntes selv det var veldig interessant å jobbe med. Funksjonen med intimitetskoordinator har kommet inn ganske nylig. Det er jeg super-forkjemper for og synes alle produksjoner skal ha. Jeg synes det er spennende å prate om fordi grensesetting på jobb er like viktig som grensesetting privat, og ikke bare når det gjelder seksualitet.

Anbefaler ikke å «ligge seg lykke»

Rollefiguren Elin prøver ifølge TVNorge å få Line til å «ligge seg lykkelig». Det er ikke en metode Falch anbefaler.

– Det blir jo ekstremt og satt på spissen, men jeg tror folk kan kjenne seg igjen i konseptet å ligge med noen for å komme over andre. Jeg synes ikke det er noe godt tips, men etter et brudd må man gjøre noen feil for å finne fram til hva som er rett for en selv, påpeker hun.

Tips for hjertesorg

– Har du noen gode tips til seere og lesere med kjærlighetssorg?

– Jeg går for klisjeen «Ta vare på deg selv, oppsøk venner og snakk med familie.» Jeg skulle gjerne kommet med kult tips ... Etter et brudd – gå på boksing! Det kan jeg stå inne for, sier Falch som selv trener og er bokseinstruktør.

– Kunne du bruke noen av dine erfaringer i denne rollen?

– Alle brudd er jo ganske vonde, sier hun og smiler:

KLEINT: Line (Ulrikke Falch) må gjennom mange kleine dater i «Ligge». Her med Destiny spilt av Amy Deasismont.

– Jeg bruker alltid meg selv. Situasjonene er jo gjenkjennelige. Bare det å ha det veldig vondt når man har kjærlighetssorg og at man gjør ting man kanskje ikke burde gjøre når man kanskje burde sette seg ned og puste litt. Men sorg kan man mane fram uavhengig av brudd!

Trakk seg tilbake

Etter flere år med ekstrem synlighet som også medførte ukentlige voldtektstrusler, tok Falch en pause fra sosiale medier. Nå deler hun noen glimt innimellom.

– Hvordan har den endringen vært?

– Jeg opplever forskjellen som sykt fin. Det har vært veldig, veldig bra å trekke seg tilbake. Å og stå på barrierene og snakke høyt og skrike høyt gjør at man får mange tilbakemeldinger. Det har ikke jeg klart så bra å stå i. Jeg tåler egentlig ikke at folk mener så mye om meg, sier hun og legger til:

HJEMME TIL JUL: Ulrikke Falch har de siste årene studert manus ved Westerdals og fått seg leilighet.

– Det tok litt tid før jeg skjønte at det gikk på bekostning av meg selv og hvordan jeg har det. Så det har vært veldig fint å fokusere på hva jeg har lyst til i stedet for hvilken konflikt eller debatt jeg står overfor.

Studerer manus

Etter å ha vært frilanser noen år etter «Skam», kjente Falch på at hun ville ha noen trygge rutiner. Et halvt år inn i pandemien begynte hun på en bachelorgrad på manuslinjen på Westerdals/Høyskolen i Kristiania.

– Hvordan har pandemien vært for deg?

– Det å studere var kjempefint, for da har jeg hatt rutine. Og så har jeg fått meg leilighet, så jeg har hatt mye å gjøre med det. Jeg tok på meg et totalrenoveringsprosjekt, røper hun – noe hun også har delt litt fra på Instagram.

OGSÅ BAK KAMERAET: Falch jobber også med regi for reklame.

– Så fikk jeg muligheten til å dra til Stockholm og jobbe, så jeg har vært superheldig. Man er mye isolert og kan føle mer på ensomhet enn før, men jeg synes at jeg har vært veldig heldig!

Og selv om hun ennå ikke har landet helt på hvem hun er, vet Falch hva hun vil bli:

– Jeg har lyst å jobbe med film og TV både foran og bak kamera. Jeg vil bli god på alt. Så får jeg se.

