STILLE FØR STORMEN: Lily James som Pamela Anderson i «Pam & Tommy».

TV-anmeldelse «Pam & Tommy»: Tonedøv tragikomedie

Starter svakt. Blir bedre, lovlig sent.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

«Pam & Tommy»

Amerikansk dramaserie i åtte deler

Premiere på Disney+ onsdag 2. februar

Manus: Amanda Chicago Lewis, Robert Siegel, D.V. Vincentis

Regi: Craig Gillespie, Lake Bell, Gwyneth Horder-Payton, Hannah Fidell

Med: Lily James, Sebastian Stan, Seth Rogen, Nick Offerman, Taylor Schilling, Fred Hechinger, Paul Ben-Victor

Sin tids fremste hedonist, Mötley Crüe-trommeslageren Tommy Lee (Sebastian Stan), møtte den samme tidens største sexsymbol, Pamela Anderson (Lily James), på en klubb i Hollywood tidlig i 1995.

Det sa pang med én gang. I det som kan bli stående som årets teiteste scene, har Lee en diskusjon med den dataanimerte penisen sin – den snakker, ja – der «senior» gir uttrykk for at han ikke vil ha sex med Anderson før ekteskap er inngått. «Junior» protesterer vilt, og kompromisset gir seg selv: Lee og Anderson gifter seg etter på ha kjent hverandre i bare fire dager.

Lidenskapen blomstret helt til en Hi8-videokassett med intime opptak fra parets bryllupsreise kom på avveie. Den ble stjålet av en sinna snekker, Rand Gauthier (Seth Rogen), som hadde fått sparken av Lee.

Det tok tid før 1990-tallets mest sagnomsuste kjendis-sextape nådde det kommersielle markedet, og enda lengre tid før Anderson og Lee ble oppmerksomme på at den var borte. 30 millioner amerikanere var på nett på midten av 1990-tallet. Men de færreste hadde en klar idé om hva den nye teknologien kunne brukes til.

JAGET: Lily James og Sebastian Stan som Pamela Anderson og Tommy Lee i «Pam & Tommy».

«Pam & Tommy» postulerer, ikke helt urimelig, er at det var «innhold» à la dette som la noe av grunnlaget for den enorme veksten på World Wide Web i årene som fulgte. Den legger opp til debatt om kjendiskultur, misogyni, informasjonsteknologi og hevnporno. (Andersons og Lees sexvideo ble ikke lekket av en bitter ekskjæreste. Den ble stjålet. Men effekten var den samme).

Høres interessant ut? Jo da. Men gled deg ikke for mye, for tidlig. «Pam & Tommy» har på langt nær så mye å si om disse temaene som man kunne håpe. Serien virker usikker på hvor den vil, og tar en rekke ufruktbare omveier før den halter seg frem til poenget.

Det var grunn til å frykte at «Pam & Tommy» ville bli en forlenget utgave av «The Dirt», den redselsfulle guttastemning-filmen Netflix lagde om Lees band Mötley Crüe i 2019. Fullt så ille er det ikke blitt. Serieskaperne har vært våkne nok til å registrere hvilken tid de lever i.

Men: «Pam & Tommy» unner seg i lange perioder, spesielt i den første halvdelen, mye kynisk «moro» på Anderson og Lees bekostning. Den fremstiller tiltrekningen de to imellom som overmåte brennhet. Men den klarer ikke å dy seg for å latterliggjøre dem.

ORIGINALENE: Tommy Lee og Pamela Anderson ankommer en prisutdeling i Los Angeles i september 1999.

Anderson er en fjollete «airhead» som gjerne vil være dyp. Lee er et naut, endog et usympatisk naut. Kan hende har disse fremstillingene en viss rot i virkeligheten, hva vet jeg. Men det er vanskelig å mønstre den helt store sympatien for disse vakre, bortskjemte menneskene, inntil det plutselig er meningen at latteren vår skal sette seg fast i halsen.

I sin andre – og klart beste – halvdel snur «Pam & Tommy» på en femøring, og blir en tankevekkende fortelling om overlasten spesielt Anderson led ved at disse private opptakene ble onani-materiale for menn verden over, og mat for det amerikanske rettssystemet.

Lee blir «high five»-et av fulle gutter på bar, som beundrer det anselige «utstyret» hans. Anderson blir på sin side en daglig punchline på talkshowet til Jay Leno. Forsøkene hennes på å få en skuespillerkarriere opp og stå, utenfor TV-showet som gjorde henne til stjerne, «Baywatch», mislykkes.

Parallelt med historien om Anderson og Lee, ønsker «Pam & Tommy» å fortelle den langt mindre fascinerende krøniken om mannen som stjal og mangfoldiggjorde sexvideoen, Rand Gauthier. Han er en taper som ikke har råd til å skille seg fra ekskona Erica (Taylor Schilling), og som blir rundlurt av de gamle kontaktene sine i pornobransjen (Uncle Miltie, spilt av Nick Offerman). Og de nye, i mafiaen (Andrew Dice Clay).

Dette plottet legger beslag på mye spilletid, inkludert så godt som hele den første episoden, og kunne med fordel vært kraftig kuttet – eller kanskje helst fullstendig droppet. Schilling får et par av seriens klokeste replikker. Men Rogen er oppsiktsvekkende kjedelig som den himmelfalne Gauthier.

B-GJENGEN: Seth Rogen og Nick Offerman i «Pam & Tommy».

Årsaken til at mange kommer til å gi «Pam & Tommy» – tidenes mest vovede Disney-serie – en titt, heter Sebastian Stan og, i enda større grad, Lily James.

Førstnevnte gjør alt i sin makt for å gi dybde til en grunn mann, og ser både patetisk, skummel og sikkert ganske sexy ut i susp og kimono. Stan tar rollen på det største alvor, og har lært seg å spille trommer i sakens anledning.

Han må likevel finne seg i å operere i skyggen av James. Det går noen episoder før den britiske skuespillerens tolkning blir noe særlig mer enn sminke, falske bryster, parykker og åndeløs fnising – kort sagt den mest klisjéfylte versjonen av den blonde sexbomben, slik vi tror vi har kjent henne fra Marilyn Monroe til i dag.

DEN LILLE RØDE: Lily James i badedrakten som tente fyr på 1990-tallet.

Men på oppløpssiden, da «Pam & Tommy» omsider har bestemt seg for at det er Andersons ulykke den skal handle om, gjør James arbeid som går langt utenpå den gjengse «se så lik hun er!»-imitasjonen. Karakteren blir med ett veldig menneskelig, og lar oss føle vekten av marerittet:

Hele verden kan, om den har $59 på kredittkortet, se henne ha sex. Det er en kolossal erfaring.

Det er et like kolossalt tankekors at «Pam & Tommy» er laget med Tommy Lees velsignelse, men uten Pamela Andersons’. Vi seere blir i praksis kikkere og voyeurer – i 2022 som i 1996.

Det bør den nysgjerrige ha i bakhodet når hen ser denne serien. Som er mildt anbefalt, med store forbehold.