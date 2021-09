PROFFDANSER: Therese Cleve-Stiansen, her med skuespiller Mikkel Gaup i 2008.

Derfor forsvant «Skal vi danse»-profilen fra TV-skjermen

Therese Cleve-Stiansen (43) var instruktør i syv sesonger av «Skal vi danse». Men så rundet hun 40, og «styggen på ryggen» meldte seg.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Da «Skal vi danse» gikk på lufta for første gang i 2006, da både på våren og høsten, var hun med. Med unntak av 2009–2012, da hun fikk to barn, var Therese Cleve-Stiansen med helt frem til 2015. Da ble det stopp.

– Tenk at det er så lenge siden. Det føles som to år. Men siste sesong var bare kaos for meg, sier Therese til VG.

I premiereuken døde nemlig bonusfaren, som hun hadde hatt i livet siden hun var 11 år, av ALS. Samtidig hadde hun to små barn hjemme.

– Det var ganske heavy, men «the show must go on».

Therese forklarer at hun ble spurt om å være med også i flere sesonger etterpå. Hver gang sa hun nei.

LAGER NETT-TV: Therese Cleve-Stiansen debuterer som programleder i egne kanaler.

Ikke bare var det vanskelig å få kabalen til å gå opp med andre jobber og på hjemmebane. Usikkerheten knyttet til hvor raskt hun kunne ryke ut, spilte også inn.

– Jeg visste jo ikke hvilken kjendis jeg skulle danse med. Skulle jeg ryke ut etter to uker, kunne jeg stå uten andre jobber. Men jeg var på vipper’n i 2019. Jeg spurte om jeg kunne få vite hvem jeg skulle danse med, men det fikk jeg jo ikke. Så da sto jeg over, forteller Therese, som likevel jobbet litt i kulissene og svingte seg i åpningsnummeret i premieren.

2014: Therese Cleve-Stiansen fikk kunstner Per Heimly ut på dansegulvet.

– Er jeg så gammel?

43-åringen elsker konseptet, og hun elsker å danse – som hun har gjort siden hun var to år. Likevel innrømmer hun at det ikke bare er kjendisene som er fulle av nerver under innspillingen. Også for proffdanserne er det en stor påkjenning.

Og da Therese fylte 40 år, skjedde det noe.

– Først føltes det fantastisk. Jeg var trygg i meg selv og var fornøyd med livet jeg hadde skapt – med familie, mann og jobber. Samtidig hører man jo at i danseverdenen er man pensjonist når man er 40.

Allerede tidligere i «Skal vi danse» hadde Therese tatt seg i å stå på tribunen og tenke at hun kunne vært moren til flere av de andre danserne.

– Det slo meg: Er jeg så gammel? Da begynte janteloven å snike seg inn i hodet som en mørk skygge, forklarer hun.

2013: Therese Cleve-Stiansen svingte seg med politiker Carl I. Hagen.

Mer TV ble det ikke på Therese.

– Styggen på ryggen satt der.

Men hun har danset sceneshow helt frem til i fjor, da hun måtte operere menisk og korsbånd. Og så underviser hun, i tillegg til å være coach i et selskap hun driver med ektemannen. Nå har hun også bestemt seg for ikke å la «styggen» herje lenger.

– Jeg tenker at så lenge jeg føler meg i fysisk form og klarer å formidle energien, så er jeg ikke for gammel. Og før kneoperasjonen lovet jeg meg selv å komme sterkere tilbake, sier hun og smiler.

2007: Therese Cleve-Stiansen danset med alpinist Finn Christian Jagge.

Fredag debuterer Therese som programleder i en mini-TV-serie i egne sosiale medier, YouTube, Instagram og Facebook – med tittelen «Hvilken dans er du?».

Med det realiserer hun en av ideene hun har drømt om i ti år, men forgjeves forsøkt å få napp hos TV-kanaler.

– Så nå har det gått en liten f ... i meg. Jeg kan ikke la meg stoppe av et lite knippe mennesker som beslutter hva som er bra nok til å komme gjennom ruten.

I serien samtaler hun med kjente mennesker, Katrine Moholt, Mona Grudt, Per Heimly, Mads Kaggestad og Synnøve Skarbø – om hvordan man kan bruke musikk og bevegelse mer bevisst i personlig vekst.

– Jeg har så stor tro på at vi alle kan bruke musikk og bevegelse mer for å trigge ulike følelser, forsterke de gode og bearbeide de vonde, sier 43-åringen, som filmer, klipper og redigerer alt selv.

– Hva svarer du om du får spørsmål om å bli med i «Skal vi danse» igjen?

– Jeg har et større perspektiv nå, noe som gir mer mening ved å takke ja. Ikke bare ville jeg bevist for meg selv og andre at man ikke trenger å kutte ut noe man elsker fordi man bare får et annet tall på seg. Jeg ville også gledet barna mine, som har mast om å få se meg der igjen – og vært et forbilde for dem, svarer Therese.

– Før var jeg med bare fordi det var gøy å se hvordan jeg kunne få ulike personligheter til å skinne på gulvet, smiler hun.

Therese morer seg nå over tidligere stressfylte minutter på direkten, blant annet da en av kjendisene glemte alt han hadde lært. Men der og da var det ikke artig.

– Noen datt ut av koreografien gjennom nesten hele dansen. Det er grusomt når de får det geléuttrykket, sier hun uten å røpe navn.

– De vet veldig godt selv hvem jeg snakker om, ler hun.

2015: Therese Cleve-Stiansen og sportskommentator Mads Kaggestad.

TV 2 utelukker ikke

Therese begynte å konkurrere i dans da hun var syv og kan skilte med 13 NM-gull, bronse i ungdoms-VM, Nordisk mestertittel og vinner av flere «World ranking»-konkurranser.

Hun er for øvrig svigerinne med «Skal vi danse»-dommer Trine Dehli Cleve (60).

Jan-Petter Dahl, kommunikasjonssjef i TV 2, sier til VG at Therese er en kjærkommen person for «Skal vi danse»-familien.

– Hun har betydd mye for programmet, og når det gjelder en eventuell returmulighet, kan vi ikke utelukke noe for fremtiden, sier han.