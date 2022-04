NYKOMMER: Charithra Chandran som Edwina Sharma har en stor rolle i den nye sesongen av «Bridgerton».

«Bridgerton» sesong 2 setter Netflix-rekord

Den nyeste sesongen av «Bridgerton» setter rekord som den mest sette engelskspråklige serien på én uke på Netflix.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Første sesong av «Bridgerton» vakte oppsikt da den kom, blant annet for de mange sexscenene. Den satte også seerrekord på Netflix.

Skuespiller Phoebe Dynevor (26) har fortalt at de hadde en egen intimkoordinator for å tilrettelegge for de hete sexscenene i serien.

NYTT DRAMA: Simone Ashley som Kate Sharma og Jonathan Bailey som Anthony Bridgerton i sesong 2.

25. mars kom sesong 2 på strømmetjenesten. Tirsdag kveld var det klart at denne også setter rekord.

Variety skriver at den er den mest sette engelskspråklige TV-serien på én uke. Ifølge Netflix’ egne topplister er den nye sesongen sett 251,74 millioner timer på verdensbasis.

Også i Norge er «Bridgerton» sesong 2 den mest sette TV-serien på Netflix forrige uke.

FAMILIE: F.v. Ruby Stokes som Francesca Bridgerton, Phoebe Dyvenor som Daphne Basset, Will Tilston som Gregory Bridgerton, Florence Emilia Hunt som Hyacinth Bridgerton, Ruth Gemmell som Lady Violet Bridgerton, Luke Thompson som Benedict Bridgerton og Jonathan Bailey som Anthony Bridgerton i sesong 2.

«Squid Game» har fremdeles rekorden for den mest sette serien totalt på en uke, med 571,76 millioner seertimer, for uken fra 28. mars til 3. april.

Det er tidligere blitt klart at det kommer både en sesong 3 og 4 av «Bridgerton».

Handlingen er lagt til London-sosieteten på begynnelsen av 1800-tallet, der det er om å gjøre for overklassens unge kvinner å finne en passende og passende rik, mann.

FØRSTE: Phoebe Dynevor som Daphne i første sesong.

Mens Dynevor hadde hovedrollen som Daphne Bridgerton i sesong 1, dreier sesong 2 seg mest rundt trekantdramaet mellom eldste sønn i Bridgerton-huset, Anthony (Jonathan Bailey).

TV-serien er inspirert av Julia Quinns romanserie om familien med samme navn. Gyldendal forlag har sikret seg de norske rettighetene til serien.

