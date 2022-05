1 / 5 VANT: Pia Tjelta på vei opp til scenen. forrige neste fullskjerm

Gullruten 2022: Publikums favoritt

Flere nominerte kunne endelig slippe jubelen løs. Herman Flesvig stakk av med publikumsprisen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Lørdag kveld var det duket for prisutdeling i Grieghallen i Bergen. Her ble kremen av norske TV-programmer og -personligheter kåret under ledelse av Niklas Baarli.

Komiker Herman Flesvig (30) har gjort enorm suksess med NRK-serien «Førstegangstjenesten». I kveld stakk han av med en av de gjeveste prisene – Gullrutens publikumpris – den eneste kategorien hvor det norske folk får stemme på sin TV-favoritt under Gullruten.

– Dette er jo en egopris. Hvis det er en som ikke trengte mer selvtillit, så er det meg, sier han spøkefullt på scenen.

Det var en fornøyd Flesvig som møtte pressen etterpå. Han forteller at det betyr mye for han å få en slik annerkjennelse.

– Det blir vel å feire med fine folk.

Prisen deler han med familie, venner og alle som kjenner han.

– Og fansen, legger han til

En av kveldens første priser gikk til TV 2s elleville seersuksess «Kompani Lauritzen», som ble kåret til årets konkurransedrevne realityserie. Dag Otto Lauritzen (65) og Kristian Ødegård (48) har virkelig skutt gullfuglen med realityserien.

– Vi er litt som hund og katt, men så er det kjærlighet i bunnen. Jeg pusher han i noen sammenhenger, også pusher han meg i andre sammenhenger, sier Lauritzen om vennskapet.

Jon Almaas (54) og Solveig Kloppen (50) stakk av med Gullruten-prisen for beste programleder – underholdning for sin innsats i «Alle mot alle». Kloppen gikk over til TV Norge for to år siden, etter nesten 20 år i TV 2.

– Det er litt irriterende at det bare er en pris når vi er to personer, fordi vi har ikke blitt enige om hvem som skal ha den på peishyllen først, sier Almaas.

Hvem som tar med seg prisen hjem, er foreløpig er uvisst.

Serien «Basic Bitch» på Discovery – med Kristine Grændsen, Karin Klouman, Emilie Skolmen og Ada Otilde Skjong Eide i spissen, hentet hjem prisen for beste humorprogram.

– Vi snakket om at vi skulle være litt kulere når vi gikk ut der, men det klarte vi ikke, sier Skolmen.

Jentene sier at de ikke forventet en pris i kveld.

– Det er veldig deilig at man skal se at jenter er veldig morsomme på en måte, sier Eide.

Grændsen, som spiller «Anine» i serien, fortalte på den rød løperen at «Basic Bitch» har vært litt av et eventyr.

– Jeg vet ikke hvor mange ganger vi har sett hverandre inn i øynene og sagt sånn «husk å nyte dette»

Jentene fortalte at de ikke kjente hverandre fra før av, men har etter tre sesonger blitt gode venner.

– Vi har gledet oss sånn til denne helgen, som vi har planlagt veldig nøye. Alt fra når vi skal stå opp og hva vi skal gjøre på dagen, sier Grændsen.

– Og hva slags ansiktsmasker vi skal bruke, så der var vi veldig godt forberedt, skyter Klouman.

Dette var en stor kveld for Henriette Steenstrup under årets utdeling. Hun stakk av med prisen for beste skuespiller, og «Pørni» ble kåret til vinner i den prestisjefylte kategorien - beste dramaserie.

– Jeg er litt sånn skjelven, fordi jeg har vært litt nervøs. Det høres kanskje litt sånn fjollete ut, men det betydde veldig mye for meg å bli nominert. Også har jeg tenkt at vi er litt små i denne sammenhengen, det er ikke sikkert vi vinner noe, men så får man litt lyst til å vinne og da, sier hun til VG.

Her er listen over årets Gullrute.vinnere

BESTE KONKURRANSEDREVNE REALITY:

«Kompani Lauritzen» – Seefood TV – TV 2



BESTE BIROLLE:

Pia Tjelta, «Lykkeland 2» – Maipo Film – NRK



BESTE DOKUMENTARSERIE:

«Gåten Agnes» – NRK – NRK



BESTE REALITY:

«Med Monsen på villspor» – Nordisk Film TV/NRK – NRK



TV-DOKUMENTAR:

«Jakten på tonetreet» – Norsk Fjernsyn – NRK



ÅRETS DELTAGER:

Fritz Aanes, «Hodet i klemme» – NRK – NRK



BESTE SPORTS ELLER EVENTPROGRAM:

«P3 Gull» – NRK – NRK



BESTE NYHETS- ELLER AKTUALITETSPROGRAM:

«Uønsket» – NRK – NRK



BESTE PROGRAMLEDER – UNDERHOLDNING:

Jon Almaas og Solveig Kloppen, «Alle mot alle» – Nexiko – Warner Bros. Discovery

ÅRETS GRØNNE PRODUKSJON:

«Farmen» – Strix – TV 2



BESTE PROGRAMLEDER – NYHET, SPORT ELLER AKTUALITET:

Leo Ajkic, «RUS» – Pandora Film – NRK

BESTE BARNE- ELLER UNGDOMSPROGRAM:

«Rabalder» – Nordicstories Nord – NRK



BESTE LIVSSTILSPROGRAM:

«HAIK» – NRK – NRK



BESTE KARAKTERDREVNE DOKUMENTARSERIE:

«Hodet i klemme» – NRK – NRK



PUBLIKUMSPRISEN:

Herman Flesvig



BESTE SKUESPILLER:

Henriette Steenstrup, «Pørni» – Monster – NENT



BESTE UNDERHOLDNINGSPROGRAM:

«Kongen befaler» – Nordisk Film TV – Warner Bros. Discovery

BESTE HUMORPROGRAM:

«Basic Bitch» – Feelgood SFT – Warner Bros. Discovery



ÅRETS NYSKAPNING:

«Latterlig politikk» – NRK – NRK



BESTE DRAMASERIE:

«Pørni» – Monster – Viaplay