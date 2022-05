1 / 3 forrige neste fullskjerm

Disse vant priser under Gullruten 2022

Flere nominerte kunne endelig slippe jubelen løs. Først ut var Dag Otto Lauritzen (65) og Kristian Ødegård (48) - duoen bak «Kompani Lauritzen»

Av Nora Viskjer , Paul Sigve Amundsen (foto) og Jørn Pettersen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Lørdag kveld er det duket for prisutdeling i Grieghallen i Bergen. Her kåres kremen av norske TV-programmer og -personligheter under ledelse av Niklas Baarli.

En av kveldens første priser gikk til TV 2s elleville seersuksess «Kompani Lauritzen», som ble kåret til årets konkurransedrevne realityserie. Dag Otto Lauritzen (65) og Kristian Ødegård (48) har virkelig skutt gullfuglen med realityserien.

Pia Tjelta på vei opp til scenen.

Her er listen over de nominerte og vinnerne som utheves:

BESTE KONKURRANSEDREVNE REALITY:

«Mesternes mester» – Nordisk Film TV – NRK

«Farmen» – Strix – TV 2

«Kompani Lauritzen» – Seefood TV – TV 2

«71 grader Nord: Norges tøffeste kjendis» – Nordisk Film TV – Warner Bros. Discovery

BESTE BIROLLE:

Odin Waage, «Rådebank sesong 3» – Fenomen og Storyline – NRK

Pia Tjelta, «Lykkeland 2» – Maipo Film – NRK

Vivild Falk Berg, «Pørni» – Monster – Viaplay

Arthur Hakalahti, «Ida tar ansvar» – Anagram Norge – Viaplay

BESTE DOKUMENTARSERIE:

«RUS» – Pandora Film – NRK

«Kunstnerliv» – NRK – NRK

«Gåten Agnes» – NRK – NRK

«Rikets sikkerhet» – Monster – NRK

BESTE REALITY:

«Med Monsen på villspor» – Nordisk Film TV/NRK – NRK

«Jakten på kjærligheten» – Fremantle – TV 2

«Første date» – Monster – Warner Bros. Discovery

«16 ukers helvete» – Nexiko – Warner Bros. Discovery

TV-DOKUMENTAR:

«Barna vi bærer» – Wemake Film – NRK

«Stol på meg» – Motlys, Snake Oil Media og Zentropa Sweden – NRK

«Jakten på tonetreet» – Norsk Fjernsyn – NRK

«Nattebarn» – Indie Film – VGTV

ÅRETS DELTAGER:

Fritz Aanes, «Hodet i klemme» – NRK – NRK

Rauand Ismail, «Folkevalgt» – NRK – NRK

Sondre Hole Nielsen og Zlatan, «Fra bølle til bestevenn» – Monster – NRK

Anita Bjørnevig Knutsen, «NRK Debatten» – NRK – NRK

BESTE SPORTS ELLER EVENTPROGRAM:

«Spellemann 2020» – NRK og Sesong 1 – NRK

«Pridefest» – NRK – NRK

«P3 Gull» – NRK – NRK

«Hev Stemmen» – The Oslo Company – NRK

BESTE NYHETS- ELLER AKTUALITETSPROGRAM:

«Uønsket» – NRK – NRK

«NRK Debatten» – NRK – NRK

«Dagsrevyen» – NRK – NRK

«Åsted Norge» – Mastiff – TV 2

BESTE PROGRAMLEDER – UNDERHOLDNING:

Silje Nordnes, «Maskorama» – Fremantle – NRK

Anne Lindmo, «Lindmo» – NRK – NRK

Harald Rønneberg, «Helt Harald» – PLAN-B – TV 2

Jon Almaas og Solveig Kloppen, «Alle mot alle» – Nexiko – Warner Bros. Discovery

ÅRETS GRØNNE PRODUKSJON:

«Farmen» – Strix – TV 2

«VM i snøsport for parautøvere» – NRK – NRK

«Skal vi danse» – Nordisk Film TV – TV 2

«En kveld hos Kloppen» – Monster – TV 2

BESTE PROGRAMLEDER – NYHET, SPORT ELLER AKTUALITET:

Helene Sandvig, «Helene sjekker ut» – NRK – NRK

Fredrik Solvang, «NRK Debatten» – NRK –NRK

Martha Antonette Solli, «Gutter mot verden» – NRK – NRK

Leo Ajkic, «RUS» – Pandora Film – NRK

BESTE BARNE- ELLER UNGDOMSPROGRAM:

«Rabalder» – Nordicstories Nord – NRK

«Lik meg» – NRK – NRK

«Superheltskolen» – Seefood TV – NRK

«Minibarna» – NRK – NRK

BESTE LIVSSTILSPROGRAM:

«HAIK» – NRK – NRK

«Ikke spør om det» – NRK – NRK

«Fra bølle til bestevenn» – Monster – NRK

«Martha blir rik» – NRK – NRK

BESTE KARAKTERDREVNE DOKUMENTARSERIE:

«Hodet i klemme» – NRK – NRK

«Team Ingebrigtsen» – Zacapa Film – NRK

«Märtha» – Mothership Entertainment – TV 2

«Mina og Meg» – Teddy TV – TV 2

PUBLIKUMSPRISEN:

Dag Otto Lauritzen og Kristian Ødegård

Vita og Wanda Mashadi

Herman Flesvig

Bjørn Einar Romøren

BESTE SKUESPILLER:

Nader Khademi, «Jordbrukerne» – Rubicon TV – NRK

Maja Christiansen, «Rådebank sesong 3» – Fenomen og Storyline – NRK

Henriette Steenstrup, «Pørni» – Monster – NENT

Krista Kosonen, «Beforeigners 2» – Rubicon TV – HBO MAX

BESTE UNDERHOLDNINGSPROGRAM:

«Kåss til kvelds» – NRK – NRK

«Maskorama» – Fremantle – NRK

«The Voice» – ITV Studios Norway – TV 2

«Kongen befaler» – Nordisk Film TV – Warner Bros. Discovery

BESTE HUMORPROGRAM:

«Førstegangstjenesten» – NRK – NRK

«Kasko» – Spark – TV 2

«Basic Bitch» – Feelgood SFT – Warner Bros. Discovery

«Kjør meg til OL sesong 2» – Concorde TV – Warner Bros. Discovery

ÅRETS NYSKAPNING:

«Latterlig politikk» – NRK – NRK

«Norges nye megahit» – Montreux film & fjernsyn – TV 2

«Annerledes» – Salto film og fjernsyn – TV 2

«Bra valg 21» – TV BRA – TV BRA

BESTE DRAMASERIE:

«Rådebank sesong 3» – Fenomen og Storyline – NRK

«Lykkeland 2» – Maipo film – NRK

«Kristiania magiske tivolitheater» – Monster – NRK

«Pørni» – Monster – Viaplay