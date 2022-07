SAKSØKT: Netflix og produsenten av «Love is blind» er nå saksøkt av en av deltagerne i sesong to.

«Love is blind»-deltager saksøker Netflix

En av deltagerne i realityserien «Love is blind» hevder at de ble filmet mens de var fulle, ble fratatt mat og drikke underveis og var utslitte av søvnmangel.

Jeremy Hartwell (36) som er med i sesong to av den populære Netflix-serien, der poenget er å finne kjærligheten uten at man har sett hvordan hverandre ser ut, har nå saksøkt både Netflix, produksjonsselskapet Kinetic Content og castingbyrået Delirium TV for brudd på arbeidsbestemmelsene.

Han underbygger søksmålet med det han hevder er umenneskelige arbeidsforhold og svært lav lønn i forhold nedlagte arbeidstimer.

SAKSØKER: Jeremy Hartwell fra «Love is blind» saksøker nå Netflix for brudd på arbeidsbestemmelsene

Det skriver flere medier, blant annet CNN og TMZ.

Til TMZ, som også har fått innsyn i selve søksmålet, hevder Hartwellat deltagerne i realityserien nærmest ble sulteforet på sosial kontakt. Han hevder videre at dette skal ha påvirket deres evne til å fatte fornuftige og gode beslutninger.

Netflix har ikke besvart CNNs henvendelse om saken, men i et tilsvar skriver Kinetic Content og Delirium TV blant annet dette:

– Hartwells deltagelse i sesong to av «Love is blind» varte i knapt i en uke. Dessverre for Hartwell ble hans reise avsluttet tidlig rett og slett fordi han ikke evnet å etablere en kontakt av betydning med noen av de andre deltagerne. Vi ønsker ikke å spekulere i hans motiver for dette søksmålet, men vi tar på det sterkeste avstand fra alle hans anklager.

EN AV GUTTA: Jeremy Hartwell sitter her som nummer to fra høyre på bakre rekke sammen med sesong tos øvrige mannlige deltagere.

I «Love is blind» går som kjent flere single personer på dater uten at de får se hverandre. Det får de først etter at de har forlovet seg.

Hartwell gikk ikke videre med noe forhold, og er derfor ikke å se utover i serien.

– Før innspillingen startet ble vi fratatt ikke bare mobiltelefoner, men lommebøker og alle former for ID-dokumenter. Det var vi ikke blitt informert om på forhånd. deretter ble vi isolert på hvert vårt hotellrom i 24 timer, sier Hartwell i intervjuet med CNN.

Han hevder at forholdene ble ikke noe bedre etter at innspillingen startet.

– Vi fikk lite vann og mat – men tvert imot var det rikelig tilgang på alkohol som vi ble oppmuntret til å forsyne godt av, sier Hartwell som nå forsøker å overbevise flere andre deltagere om å bli med på hans søksmål.