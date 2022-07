NYHETSREDAKTØR: Karianne Solbrække har vært nyhetsredaktør i TV 2 siden 2016.

TV 2: Nyhetsredaktør Karianne Solbrække skal ikke ta Bhatti-avgjørelser

Solbrække og Arfan Bhatti hadde en relasjon for 16 år siden. Nå gjør nyhetsredaktøren det tydelig at hun ikke vil ta avgjørelser i saker som har med den kjente islamisten å gjøre.

Publisert: For mindre enn 3 timer siden

– Jeg har sagt til sjefredaktør Olav T. Sandnes at jeg ikke skal være den som tar redaktøravgjørelser i saker der Bhatti er involvert. Og det er han enig i, sier Solbrække i en pressemelding onsdag.

– Jeg har bedt om dette av hensyn til TV 2, fordi det nå stilles spørsmål ved vår uavhengighet, legger hun til.

TV 2-sjef Sandnes opplyste til VG mandag at han ikke hadde endret sin mening om Solbrækkes habilitet, og at nyhetsredaktøren var åpen om saken da hun trådte inn i rollen i 2016.

I pressemeldingen understreker Sandnes at han fremdeles har tillit til Solbrække:

– Jeg mener Karianne kunne vært i stand til å ha – og ta -det redaksjonelle ansvaret i saker om Bhatti. Hun har hele tiden hatt min fulle tillit og den har hun fortsatt.

– Men jeg er samtidig enig i at dette er en klok avgjørelse når det nå det stilles spørsmål ved vår journalistikk i dekningen av saker som har med Bhatti å gjøre, legger han til.

Ettersom Solbrække ikke lenger vil ta avgjørelser i saker som omhandler Arfan Bhatti, vil ansvaret i stedet falle på nyhetssjefen og sjefredaktøren i TV 2.

Tilbake i søkelyset

Solbrækkes forhold til Bhatti ble omtalt på slutten av 00-tallet, men VG valgte som mange andre medier å ikke identifisere den nåværende nyhetsredaktøren.

Forholdet ble kjent da hun vitnet mot Bhatti i en rettssak i 2008. Da var hun selv journalist, og ikke mistenkt for noen ulovlige forhold selv. Forholdet var avsluttet på dette tidspunktet.

Arfan Bhatti er straffedømt flere ganger. I 2008 ble han dømt for medvirkning til skadeverk etter skudd mot en synagoge i Oslo, men frikjent for tiltalepunktet om terrorplanlegging.

Han har i den siste tiden dukket opp i søkelyset på nytt som følge av koblingen til terrorsiktede Zaniar Matapour (43) etter barskytingen i Oslo. Blant annet har de ifølge VGs opplysninger vært i en chatgruppe sammen og blitt stoppet i en bil sammen.

– Jeg har forståelse for at dette kommer opp, skrev Solbrække i en kommentar til VG mandag ettermiddag.

OMSTRIDT: Arfan Bhatti (44) er straffedømt flere ganger og har vært en lederskikkelse i den omstridte gruppen Profetens Ummah. Tidligere i vår ble han også observert sammen med Zaniar Matapour (42), som er siktet for masseskytingen i Oslo 25. juni. Foto: Terje Bringedal / VG

Burde vist åpenhet tidligere

I et Facebook-innlegg som ble publisert av finansmannen Eirik Furuseth (44) etter masseskytingen i Oslo, ble Solbrækkes forhold til Arfan Bhatti på 2000-tallet nevnt.

Innlegget fikk ytterligere oppmerksomhet da det ble kjent at TV 2s Fredrik Græsvik hadde kontaktet Furuseth med meldinger som sistnevnte oppfattet som truende.

Furuseth satte spørsmålstegn ved om dette hadde påvirket kanalens dekning av koblingene mellom den siktede etter masseskytingen, Zaniar Matapour, og islamisten Arfan Bhatti.

Fredag skrev TV 2-sjef Olav Sandnes følgende til VG om uttalelsen fra Furuseth:

– I denne saken har det kommet påstander om at TV 2 lot være å publisere en nyhetssak av andre enn redaksjonelle grunner. Det er beviselig feil.

Nå sier Sandnes at det ville ha vært riktig å vise åpenhet om forholdet på et tidligere tidspunkt:

— Åpenhet om bakenforliggende forhold er sentralt i journalistikken. Når denne saken nå har kommet opp, ser jeg at TV 2 hadde vært best tjent med å være åpne på denne relasjonen tidligere, selv om det ligger over 15 år tilbake i tid, sier Sandnes.

– Men da Solbrække ble ansatt i 2016, var det mange hensyn og ta. Også private. For meg var det vesentlig at den kortvarige relasjonen lå 11 år tilbake i tid da hun ble nyhetsredaktør, legger han til.

Punkt 2.2 og 2.3 i Vær varsom-plakaten fremhever blant annet at redaktører skal verne om sin uavhengighet, og at de skal være åpne om bakenforliggende forhold.