HEI: Dixie D’Amelio med et litt uvanlig selfiekamera.

TV-anmeldelse «The D’Amelio Show»: Prisen for Tiktok-en

Disney-versjonen av «Keeping up with the Kardashians»? Ikke helt.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: Nå nettopp

«The D’Amelio Show»

Amerikanske realityserie i ti deler

Med: Charli D’Amelio, Dixie D’Amelio, Heidi D’Amelio, Marc D’Ameli m.fl.

Alle episodene tilgjengelig på Disney+ fra fredag 3. september

Akkurat nå har Charli D’Amelio nærmere 124 millioner følgere på Tiktok, og er den suverent mest populære i hele verden. Drøye 16 millioner flere følgere enn den neste på lista. Til sammenligning har Cristiano Ronaldo 337 millioner følgere på Instagram.

Det siste tror jeg også godt voksne mennesker kan forstå.

Hvorfor en folkemengde på størrelse med Japan følger med på en 17-åring som primært danser og høre på musikk, blir ikke forsøkt forklart i denne tett regisserte og likevel tidvis ganske overfladiske serien fra Disney+.

Eller som hun introduserer seg selv: «Jeg er Charli D’ Amelio. Du kjenner meg kanskje fra Tiktok. Eller så er dette kanskje første gang du ser meg.» Hun har ingen forklaring på suksessen: «Jeg bare poster, som alle andre tenåringer i verden. Det er ikke som jeg gjorde dette for å få til dette.»

DANSEPRØVE: Søstrene D’Amelio i danseduett.

«Dette» er selvsagt suksessen og kjendistilværelsen. Serien følger hele familien D’Amelio for å se hvordan de kapitaliserer på den.

For eksempel at de har flyttet fra Norwalk, Connecticut (en by på størrelse med Sandnes) til Los Angeles. Hvordan Charli får en pris (og selvfølgelig neddynges med slim) på Kids Choice Awards. Men også at hun har et panikkanfall rett før. Hvordan manageren legger ut haugevis med ringpermer med de ulike planene for året. Men også at mor spør: «Hvor er permen hvor hun får være et barn og danse?». «Hennes lykke - og vekst som menneske - er det eneste som betyr noe», sier manageren.

«The D’Amelio Show» bringer oss tettere på Charlis vekst som menneske, men dytter enda mer fram storesøster Dixie (19). Hun sliter med tilsvarende panikkanfall, styrket av hatkommentarer på nettet. Eksen var dessuten utro i all offentlighet.

Dixie jobber for å få artistkarrieren på stell. (Wiz Kalifa-samarbeidet hennes «One Whole Day» deler forresten låtskriver med Astrid S. sin «Hurts so Good»)

Senere skal hatkommentarene vise seg å gjer mer inntrykk på Charli enn hun først innrømmer. Regien slipper til store deler av baksiden av det digitale kjendislivet, selv om klippen til tider tenderer å holde stemningen litt mer jovial enn den i virkeligheten er.

MOR OG FAR: Foreldrene D’Amelio klager ikke over å måtte flytte til LA fra Connecticut.

Dette framstår på alle måter som en solid, reflektert og balansert familie. Ingen er spesielt selvopptatte, i alle fall ikke i realityserieforståelsen av ordet. Mor og far er oppriktig opptatt og bekymret for døtrenes velvære. Mor er litt mer foran kamera enn far.

For øvrig møter vi for det meste mennesker som i snitt i alle fall ligger på 20 millioner Tiktok-følgere. En av dem tuller med at han har en låt på gang.

Hvis man vil se amerikanske kjendiser på TV som fremdeles kan dokumentere en form for bakkekontakt, og samtidig snakker troverdig om egen mental helse, er dette utvilsomt noe av det bedre som har skjedd på en stund. Ikke minst fordi man tydeligere enn noe annet sted klarer å formidle hva plutselig berømmelse kan gjøre med både et ungt menneske og en hel familie.

Hadde «The D’Amelio Show» samtidig prøvd å ikke fokusere så mye på å bygge opp systemet det prøver å kritisere, ville det vært betydelig mer interessant.

Anmelderen har sett fire av ti episoder