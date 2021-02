HOVEDROLLE: Amanda Jansson som politikvinnen Sara i «Den tynne blå linjen», som går på NRK. Foto: Carolina Romare/SVT

Amanda Jansson er politi på TV – går arbeidsløs hjemme

Amanda Jansson (30) har gått fra være ganske så ukjent skuespiller til å bli «Sveriges nye favorittpoliti».

Av Catherine Gonsholt Ighanian

I hvert fall er dét merkelappen hun har fått av svenske Dagens Nyheter.

«Den tynne blå linjen» er blitt en stor snakkis i Sverige.

Også norske seere diskuterer den flittig på Twitter. Serien har høstet massiv ros fra anmeldere. VG ga den terningkast 5.

30-åringen spiller den kristne politikvinnen Sara i dramaet, som vises på NRK. Det er Janssons første store TV-rolle.

Får ikke jobbe

Jansson hadde en mindre rolle i tredje sesong av «Vår tid er nå», og hun figurerte i en «Beck»-film i fjor. Men det er på teaterscenen hun har utfoldet seg mest – frem til nå.

Nå er det nemlig bråstopp på teater på grunn av pandemien. På spørsmål fra Expressen og andre medier om hva hun holder på med nå for tiden, svarer Jansson at hun i praksis står uten jobb.

– Jeg har veldig mye fri. Egentlig skulle jeg spille teater på Playhouse i Stockholm, men vi står bare og tripper og må vente, forklarer hun i et TV-intervju med Expressen.

BIROLLE: Amanda Jansson (nummer to fra venstre) i «Vår tid er nå». Foto: Johan Paulin/NRK

Men om hun har ufrivillig late dager hjemme, går det desto mer intens for seg på TV-skjermen.

Jansson forteller til avisen at det mest krevende med «Den tynne blå linjen» var å forstå selve politiyrket for å spille troverdig. Seerne tas med inn i politimiljøet i Malmö og det turbulente samfunnet rundt.

– Jeg er litt takknemlig for at Sara er nyutdannet, for da slipper hun kanskje unna dersom hun gjør noe feil, sier hun og ler.

Skuespilleren har i tidligere intervjuer forklart at de fikk hjelp av ekte politifolk for å lære seg politislang, taktikker og teknikker.

– Hver dag vi har båret uniform, har det vært ordentlig politi i nærheten. Det har bidratt til at vi har klart å skape en realistisk følelse, mener 30-åringen.

Jansson kommer opprinnelig fra Skärplinge nord i Uppland, men bor i Gävle. Rollefiguren Sara har sine røtter i Umeå.

– Så jeg måtte jobbe litt med dialekten, innrømmer hun.

Kommer mer

For to uker siden bekreftet SVT at de skal lage en sesong to.

Jansson satser på at politidramaet kan åpne flere dører.

– Jeg håper at dette fører til at jeg får spille store roller i store interessante sammenhenger fremover, sier Jansson.

Her et bilde fra skuespillerens egen Instagram: