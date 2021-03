FORTSETTER: Ida Engvoll i rollen som Sofie i «Kjærlighet og anarki». Foto: Ulrika Malm, Netflix

Bekreftet: «Kjærlighet og anarki» får ny sesong

Netflix melder at dramaet fortsetter.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

«Gjett hvem som kommer tilbake», skriver NetflixNordic på Instagram under et klipp der skuespillerne Ida Engvoll (35) og Björn Mosten (23) opplyser at det er mer på gang.

– Det er jo slutten på denne historien, sier Engvoll i en selfievideo.

– Eller er det det? spør Mosten, som også filmer seg selv i nærbilde.

– Jeg tenker at det også kan være en begynnelse på noe nytt, svarer Engvoll.

– Sesong to, kanskje? spør Mosten, hvorpå Engvoll svarer at «det er en god idé».

Oppfølgeren får premiere til neste år.

Den svenske dramaserien gikk på lufta første gang i fjor, og fansen har siden etterspurt en fortsettelse. Nå uttrykker de stor glede i kommentarfeltet under posten.

Serien handler om gifte Sofie som innleger et forhold til en yngre kollega. Sammen tester de hverandres grenser.