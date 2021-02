GÅR TIL SAK: Line Andersen. Foto: Hampus Lundgren

Programleder Line Andersen til sak mot NRK: − Har vært tøft

Line Andersen (47) saksøker arbeidsgiver og ber om erstatning.

Ifølge Journalisten, som var først ute med å melde nyheten, dreier saken seg blant annet om endring i arbeidsoppgaver fra NRKs side.

Sportsjournalist Andersen mener det handler om en ugyldig endringsoppsigelse, og krever erstatning fra statskanalen.

47-åringen har lang erfaring fra NRK-sporten, og ikke minst gjort seg bemerket via deres sjakksendinger. Hun har også figurert i NRKs 17. mai-program og fått flere Gullruten-nominasjoner.

Ifølge Journalisten har hun ikke vært på skjermen siden 2019.

– Det er ingenting i hele verden jeg skulle ønske mer enn at dette ikke var nødvendig, men det har det vist seg å bli. Jeg har hele tiden snakket med noen av de flinkeste folka på området, og vi har forsøkt å gjøre alt vi kan for at dette ikke skulle skje. Men til slutt fantes det ingen annen vei ut, sier Andersen til nettstedet.

Der sier hun også at saken handler om mer enn at hun er fratatt programlederoppgaver.

– Har vært tøft

Overfor VG beskriver Andersen de siste par årene slik:

– Det har vært tøft. Jeg har vært lei meg. Jeg har prøvd å jobbe hardt for å løse dette på alle mulige måter. Det er egentlig det livet mitt har handlet om.

– Hva går konflikten ut på?

– Jeg kan ikke svare på det som har med retten å gjøre. Dette er en sak mellom meg og NRK.

– Føler du at du har fått sparken?

– Nei, jeg får fortsatt lønn i NRK.

2019: Line Andersen som programleder under Oslo Maraton. Foto: Frode Hansen, VG

Andersen ønsker ikke å utdype hvilke arbeidsoppgaver hun har hatt i NRK de siste to årene. Hun vil heller ikke oppgi hva slags beløp hun ber om, eller akkurat hva hun krever erstatning for.

– Jeg skulle ønske dette aldri var i det offentlige, det er ingenting for meg å vinne på at dette er i det offentlige rom. Det ligger ingen plan bak dette. Jeg skulle ønske dette aldri hadde skjedd.

– Store konsekvenser

Andersens advokat Tron Dalheim sier til Journalisten at slik de ser det har Andersen vært utsatt for en rettslig uholdbar prosess som har vært uforholdsmessig belastende for henne.

– Saken gjelder beslutninger truffet av NRK, som har store konsekvenser for Line Andersens videre karriere, sier advokaten til nettstedet.

Det er satt av fire dager til saken i Oslo Tingrett i midten av mai.

– Vi kan bekrefte at NRK har mottatt en stevning fra Line Andersen. Vi har hatt dialog med Line Andersen i lang tid og ønsker å finne en løsning. Noe mer ønsker vi ikke å si nå, da vi anser dette som en personalsak, sier NRKs organisasjonsdirektør Olav Hypher til VG.

Leder Rolf Johansen i NRKJ, Norsk Journalistlags NRK-klubb, sier til VG at det er unaturlig for dem å kommentere en stevning de ikke er part i.

17. MAI-TRIO: Line Andersen, Nadia Hasnaoui og Olav Viksmo Slettan i 2014. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

VG har spurt Line Andersen om når hun første gang vurderte å gå til retten med saken.

– Det er ikke noe man vurderer før det tidspunktet man skjønner at dét er eneste vei ut.

– Ser du for deg en videre karriere i NRK etter rettsoppgjøret?

– Jeg håper da det!

– Du føler ikke at konflikten er på et nivå som gjør det umulig for deg å jobbe der mer?

– Ikke fra min side på noen som helst måte, svarer Andersen, som tildligere har høstet Norges sjakkforbunds hederstegn i gull (2018) og Riksmålsforbundets TV-pris (2015).