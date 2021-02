INNBLIKK:- «The Crown» gir seerne et innblikk i livsstilen, hvilket press det ligger i å alltid sette plikten foran familie og alt mulig annet, sier prins Harry Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

Prins Harry avslører: − Måten vi ble behandlet på i mediene ødela min mentale helse

Prins Harry (36) forteller om sitt nye liv i Los Angeles – og hvorfor han og kona Meghan (39) valgte å trekke seg fra sine kongelige oppgaver.

Av Jørn Pettersen

Publisert: Nå nettopp

– Måten vi ble behandlet på i mediene ødela min mentale helse. Vi hadde ikke noe valg og jeg gjorde det enhver ansvarlig ektemann og familiefar måtte gjøre. Men vi stakk ikke, vi gjemte oss ikke bort. Jeg vil alltid bidra, mitt liv er i offentlig tjeneste, sier prinsen i et nytt intervju med James Cordon «The Late Late Show», ifølge Entertainment Tonight.

les også Harry og Meghan med søksmål: Hevder paparazzier har tatt dronebilde av sønnen

Det var i januar 2020 at det rojale paret avslørte at de ville trekke seg fra sine kongelige oppgaver. Begrunnelsen for avgjørelsen den gangen var at de ønsket et mer normalt familieliv.

les også Prins Harry og hertuginne Meghan trekker seg tilbake

Selv mener Harry at det er enklere å forholde seg til hvordan hans familie blir fremstilt i Netflix-suksessen «The Crown».

THE CROWN: Emma Corrin spiller prinsens mor, prinsesse Diana i den fjerde sesongen av The Crown. Foto: Des Willie / Netflix

– Skaperne av «The Crown» er tydelige på at dette er fiksjon. I motsetning til mange nyhetsmedier. Riktignok er serien basert på en sann historie. Ikke den hele og fulle sannhet, men en «løs» versjon av hva som skjedde. «The Crown» gir seerne et innblikk i livsstilen, hvilket press det ligger i å alltid sette plikten foran familie og alt mulig annet, sier han, og legger til:

les også Skandalen som ble for drøy for «The Crown»

– Jeg er langt mer komfortabel med det enn måten avisene og andre medier har skrevet om min familie, min kone og meg selv. Det er jo fordi «The Crown» utgir seg ikke for å være noe annet enn fiksjon, mens aviser presenterer sine historier som nyheter og hevder at det de skriver er sant. Det har jeg et problem med.

Selv om han i liket med mange andre ikke har anledning til å reise og besøke familien sin, holder han så godt han kan kontakten med sin kongelige familie hjemme i England. Og som så mange andre skjer det via videomøter. Det gjelder også med besteforeldrene, dronning Elizabeth og prins Phillip.

les også TV-anmeldelse «The Crown» sesong 4: Høy troneverdi

STOLT: Lille Archie blir snart storebror og en stolt pappa forteller om sønnens første i ord i intervjuet med James Corden. Foto: TOBY MELVILLE / POOL / REUTERS POOL

– Vi har vært på Zoom noen med dem også – og de har sett lille Archie løpe rundt, sier prins Harry.

Han etterlater ingen tvil om hvor stolt han er over sin ett og et halvt år gamle sønn.

les også Meghan og prins Harry venter sitt andre barn

– Han er fantastisk morsom og har en herlig personlighet. Han synger, har begynt å prate litt og setter sammen noen få ord, sier prins Harry som avslører at det første sa var «crocodile».

–