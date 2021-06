STJERNEPAR: Patrick Adams og Troian Bellisario på Oscar-nachspiel i Los Angeles i 2019. Foto: Janet Gough / AFF

«Pretty Little Liars»-skuespiller fødte i bilen

TV-paret Troian Bellisario (35) og Patrick J. Adams (39) forteller om dramatisk fødselsopplevelse.

Troian Bellisario, kjent fra «Pretty Little Liars», og ektemannen, tidligere sentral i «Suits», rakk ikke frem til sykehuset da hun skulle føde barn nummer to.

Datteren kom til verden 15. mai, men først i forrige uke informerte skuespillerparet om at de var blitt tobarnsforeldre. Da nøyde seg imidlertid med å si at barnet – Elliott Rowena – kom til verden «under de villeste omstendigheter».

I podkasten «Katie’s Crib», med Katie Lowe, utbroderer de nå hva som skjedde. Bellisario fødte nemlig i bilen utenfor Cedars-Sinai Medical Center i Los Angeles.

– Så fort jeg hadde trykket på knappen på parkeringsautomaten, skrek hun, forteller Adams og opplyser at før han rakk å snu på hodet, så lå kona på alle fire i bilen.

Bellisario på sin side presiserer at hun ikke fikk fullstendig panikk da hun skjønte at fødselen var i gang. Da parts eldste datter, to år gamle Aurora, kom til verden, varte nemlig fødselen i 26 timer.

Nyhetsbyrået WENN, som siterer podkasten, skriver at situasjonen forandret seg brått da 35-åringen fikk enorme smerter i bilen.

Adams løp frem til sikkerhetsvaktene utenfor sykehuset og sa at «Nå skjer det! I bilen». Han ropte og ba om at noen måtte komme med en rullestol, og at profesjonell hjelp måtte tilkalles.

– Når jeg åpner bildøren igjen, er Troian i gang med de utrolige ropene sine.

Kona ba ektemannen om hjelp til å ta av henne buksen, for hun skjønte at babyen kom. Når han tar av henne trusen, ser han hodet på babyen.

Adams skjønte at han ikke hadde noe annet valg enn å ta imot datteren selv.

– Det var ikke tid til panikk, vi måtte bare stå i det.

Fødselen skjedde for øvrig uten komplikasjoner. Bellisario forteller at da det hele var overstått, snudde hun seg mot Adams – fortsatt liggende på alle fire. Hun så at ektemannen holdt babyen opp ned, og hørte at hun gråt.

– Hun lever. Hun har det bra. Hun puster, husker jeg at jeg tenkte, sier Bellisario iu podkasten.

Både Bellisario og Adams har nye roller på gang etter at de sluttet i henholdsvis «Pretty Little Liars» og «Suits».

Adams spilte for øvrig kjæreste til hertuginne Meghans (39) rollefigur i «Suits, og Adams og Bellisario var gjester da hun giftet seg med prins Harry (36).

