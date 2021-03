Herman Flesvigs festhistorie: − Jeg ble jo redd, det ble sikkert de også

I beste sendetid på NRK hevder Herman Flesvig å ha knabbet en Kaptein Sabeltann-pistol fra Janne Formoe, og at politiet konfiskerte den. Men hverken politiet eller Formoe kan bekrefte historien.

Lørdag kveld stiller mannen bak «Førstegangstjenesten» til intervju hos Else Kåss Furuseth i «Kåss til kvelds» på NRK.

Der forteller 29-åringen at han har vært i noen «småkinkige» situasjoner, og trekker frem et eksempel fra høsten 2019, da han var på Stordalen-familiens Halloweenfest.

Der var det fri bar og vannpistoler med sprit, ifølge Flesvig.

– Jeg fikk hundre prosent overtenning, enda mer ADHD enn Petter selv, sier Flesvig, som også tidligere har fortalt om sin diagnose.

– Redd

Komikeren forteller så at han greide å lure til seg en Kaptein Sabeltann-pistol fra Janne Formoe. Hun er datter av Sabeltann-skaper Terje Formoe, og startet sin skuespillerkarriere med å spille i Sabeltann-showet i Kristiansand Dyrepark som 15-åring.

På vei hjem fra festen skal imidlertid en tungt sminket, kostymekledd og «sveiseblind» Flesvig ha blitt stoppet på Majorstuen, av en politipatrulje med blålys. Disse skal ha bedt ham legge Sabeltann-pistolen fra seg.

– Den var mer som en trompet, så jeg tenkte «hvor skummel er den?», sier Flesvig i programmet.

– Så det endte med at de konfiskerte den da, de tok den pistolen. Jeg tror ikke de vet at de har Formoe-gønner’n på politistasjonen, forteller han.

– Jeg ble jo redd, det ble sikkert de også.

Ikke registrert konfiskert leketøy

Peternille Rostad, politietterforsker ved Majorstuen Politistasjon, sier imidlertid til VG at en slik hendelse ikke ble loggført i Oslo den kvelden eller påfølgende natt.

Hun forklarer at en hendelse av typen Flesvig beskriver ikke ville blitt registrert dersom en patrulje påtraff Flesvig tilfeldig og det raskt ble klart at det ikke var en alvorlig situasjon.

Dersom en Sabeltann-pistol hadde blitt konfiskert, ville det imidlertid stilt seg annerledes, ifølge etterforskeren.

– Rutinemessig skal det opprettes sak eller loggføres dersom det blir gjort beslag, sier Rostad.

PÅ STORDALEN-FEST: Janne Formoe som Kaptein Sabeltann under Halloween-festen 26. oktober 2019. Foto: Frode Hansen

Heller ikke Janne Formoe kan bekrefte Flesvigs historie.

«Etter hva jeg forstår så savner Kaptein Sabeltann ingen pistol», skriver hun i en sms.

«Ingen får røre pistolen til Kaptein Sabeltann, selv ikke jeg», melder Formoe.

– Farlig mann

Flesvig har snakket om den påståtte hendelsen tidligere. En halv uke etter festen var den tema i podkasten «Friminutt».

Der forteller Flesvigs podkastmakker Mikkel Niva at han hadde lest at en mann var blitt pågrepet med pistol den helgen.

Og det stemmer at en av den helgens mest omtalte nyhetssaker var om en mann som ble pågrepet med pistol. Men den var dratt frem i en 7-Eleven-kiosk i Torggata i Oslo sentrum, ikke i området Flesvig beskriver.

VIL IKKE SI SÅ MYE: Herman Flesvig. Foto: Maud Lervik

VG har følgelig valgt, i likhet med Niva i podkasten, å stille spørsmålet:

– Herman, er det her helt sant?

«Dette er pistolen til en vanvittig farlig mann», skriver Flesvig i en e-post sendt via hans manager Laila Robe.

«Så jeg forstår godt at hverken politiet eller Janne Formoe ønsker å vedkjenne seg noe som helst. Jeg ønsker heller ikke å uttale meg noe mer i frykt for å havne bak lås og slå sammen med Langemann, Pelle og Pysa og resten av gjengen i Kjuttaviga.»