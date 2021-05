forrige







fullskjerm neste I RETTEN: Line Andersen tirsdag morgen.

Line Andersens advokat om sjokk-sjakkmøtet: Skrev «det feigeste jeg har opplevd»

Rettssaken mellom programlederen og NRK er i gang nå. Der kommer det frem detaljer om hva som skjedde under og rundt møtet i sjakkredaksjonen, som førte til at Andersen ble tatt av skjermen.

– Sett utenfra fremstår dette stygt, sier Andersens advokat Tron Dalheim i sitt innledningsforedrag i Oslo tingrett tirsdag morgen.

– Andersen hadde en rolle hvor hun var NRKs ansikt utad på viktige arenaer. Hun er satt på tørkeloftet, for å sette det på spissen.

Dalheim viser videre til at statskanalen har brukt usaklig utøvelse av styringsretten og skjult saksbehandling internt, mot Andersen.

Han påpeker også at NRK har benyttet anonyme kilder for sine beslutninger om å flytte på Andersen internt, og mener at stillingsbeskrivelsen hennes ikke åpner for omplasseringen NRK gjennomførte.

Dalheim anfører at det ikke var mangler i Andersens grunnkompetanse som førte til at hun ble flyttet, men at NRK mente hun var et arbeidsmiljøproblem.

Advokaten viser videre til at NRK måtte ha gått gjennom en endringsoppsigelse for at omplasseringen skulle vært gyldig.

«Baksnakking og nedsettende omtale»

I retten gjengis uttalelser fra NRKs hovedverneombud. Der hevdes det, fra ikke navngitte NRK-ansatte, at Andersen har drevet med «baksnakking og nedsettende omtale» av kolleger, at hun har omtalt kolleger som udugelige og at flere medarbeidere nekter å jobbe med henne igjen.

Dalheim sier at de bestrider faktagrunnlaget, og at det lider under saksbehandlingsfeil, noe han lover å komme tilbake til.

Opptakten til sjokk-sjakkmøtet

Dalheim forteller at Andersen oppfattet NRKs håndtering rundt sjakksendingene høsten 2019, mens hun var sykmeldt, som «respektløs»

NRK sender først ut en pressemelding der de presenterer planene for årets sjakksendinger, med Line Andersen i spissen som programleder.

Andersen blir så sykemeldt, og Ole Rolfsrud skal være hennes vikar, legger Dalheim frem.

– Det som deretter skjer er at NRK legger ut en ny pressemelding da hun er sykemeldt, og der er er Andersen tatt helt ut av ligningen. Vi ser at den har den samme innledningen om sjakksendingene. Man lager også nye promoteringsbilder, helt uten Line, sier Dalheim.

– Dette viser til publikum at Andersen er tatt ut av sjakken. Hun er ikke med på bilder og blir ikke omtalt. Det gjør at Andersen tar kontakt med lederne sine for å finne ut hva dette er for noe. Hun får ikke tak i dem, og sender noen SMSer der hun reagerer på dette.

– Dårlig stil

I meldingene fra Andersen skal hun blant annet ha skrevet «Det er det feigeste jeg har opplevd», «Fy faen, dere har dårlig stil» og «Jeg nekter å bli behandlet som dette».

Han sier videre at hun oppfattet dette som at det så ut som at hun hadde fått sparken.

– Det kan man forstå. Hun har ledet det siden 2013 og her kommer det promotering helt uten henne. Dette er opptakten til sjakkmøtet der Andersen føler seg tilsidesatt, sier Dalheim.

Sjakkmøtet 30. oktober 2019 endte ifølge Dalheim i skjellsord og tårer fra Andersens side.

Kort tid etter, samme dag, skal hun ha fått beskjed av sportsredaktør Egil Sundvor, om at hun var tatt av de resterende planlagte sjakksendingene.

I etterkant skal Andersen ha sendt en epost hvor hun viste til utfordringer privat.

«Dette unnskylder ikke min oppførsel i dag», skal hun ha understreket der, sammen med en uforbeholden unnskyldning for sin oppførsel.

I etterkant skal Andersens kolleger like fullt ha nektet å møte henne mer.

Sundvor skal også ha satt ned foten for videre møter, ifølge en epost Dalheim leser opp i retten. Der skal redaktøren imidlertid også ha signalisert at han ønsker henne tilbake på skjermen på nyåret, altså i 2020.

Advokaten viser også til tilfeller av kontakt mellom Andersen og kollegene i etterkant av møtet.

Han sier at Andersen ringer de som har vært på møtet senere for å beklage. Hun får ikke tak i alle, og sender derfor en epost til to kolleger.

Der skriver hun blant annet at hun gir en uforbeholden unnskyldning.

«Hei, jeg har forsøkt å få tak i dere for en liten prat og for å beklage. Men først vil jeg bare si at jeg har vært svært lei meg.»

I eposten skriver hun videre at hun føler at behandlingen hun har fått under opptakten til sjakksendingene har vært respektløs, og at hun føler seg forbigått. Hun skriver også at pressemeldingen som ble sendt ut uten henne var «toppen av et isfjell.»

– «Jeg hadde bestemt meg for å være en større person før jeg kom på jobb i dag, men det klarte jeg ikke», leser Dalheim opp fra eposten Andersen sendte.

Kjent i februar

I slutten av februar ble det kjent at programleder Line Andersen (47) går til privat søksmål mot sin arbeidsgiver, NRK.

Hun saksøker for ugyldig oppsigelse, subsidiært urettmessig omplassering, etter at hun ble tatt av skjermen på tampen av 2019.

I hovedforhandlingen som starter tirsdag blir det innledningsforedrag fra begge parter.

Onsdag skal Line Andersen og NRK gi sine partsforklaringer. Disse følges av Egil Sundvor som første vitne.

