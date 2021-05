forrige







I RETTEN: Line Andersen tirsdag morgen.

Line Andersens advokat: − Hun er satt på tørkeloftet

Rettssaken mellom programlederen og NRK er i gang nå.

Av Thomas Talseth

– Sett utenfra fremstår dette stygt, sier Andersens advokat Tron Dalheim i sitt innledningsforedrag i Oslo tingrett tirsdag morgen.

– Andersen hadde en rolle hvor hun var NRKs ansikt utad på viktige arenaer. Hun er satt på tørkeloftet, for å sette det på spissen.

Dalheim viser videre til at statskanalen har brukt usaklig utøvelse av styringsretten og skjult saksbehandling internt, mot Andersen.

Han påpeker også at NRK har benyttet anonyme kilder for sine beslutninger om å flytte på Andersen internt, og mener at stillingsbeskrivelsen hennes ikke åpner for omplasseringen NRK gjennomførte.

Dalheim anfører at det ikke var mangler i grunnkompetansen til Andersen som førte til at hun ble flyttet, men at NRK mente hun var et arbeidsmiljøproblem.

Advokaten viser videre at NRK måtte ha gått gjennom en endringsoppsigelse for at omplasseringen skulle vært gyldig.

