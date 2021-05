RØD LØPER: Billy Porter på Critics’ Choice Awards i januar 2020. Foto: Matt Winkelmeyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Billy Porter står fram som hiv-positiv: − Det er på tide for meg å snakke

«Pose»-stjernen Billy Porter (51) sier han er ferdig med skam og taushet. Til Hollywood Reporter forteller han om hvordan han jobbet seg gjennom skammen.

Publisert: Nå nettopp

Porter har vunnet Emmy-pris for rollen som hiv-positive Pray Tell i HBO-serien «Pose». For første gang forteller han nå at han også har diagnosen i virkeligheten.

Det skjer i en lengre intervju i Hollywood Reporter der han forteller at han fikk diagnosen i juni 2007.

Han sier til HR at det er på grunn av frykten for å bli marginalisert og straffet av film- og TV-industrien at han ikke har turt å stå fram før. Han forteller også har han brukte rollefiguren i «Pose» som en slags stedfortreder.

TV-serie: Mj Rodriguez som Blanca, Billy Porter som Pray Tell og Angel Bismark Curiel som Lil Papi i «Pose». Foto: Eric Liebowitz/FX

– Den gjorde meg i stand til å si alt jeg ønsket å si gjennom en surrogat, sier han og legger til at ingen som jobbet med TV-serien visste at han kunne dra veksel på eget liv.

– Jeg er i live så jeg kan fortelle historien. Det er en hel generasjon som gikk foran, og jeg står på deres skuldre. Jeg kan være den jeg er i dette rommet på denne tiden, på grunn av arven de etterlot meg. Så det er på tide for meg å ta på meg voksen-buksene og snakke, sier han.

PRISUTDELING: Porter på Oscar-utdelingen i februar 2020. Foto: KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Porter forteller at 2007 ble det verste året i hans liv. Han fikk diagnosen diabetes type 2, han gikk konkurs og han fikk hiv-diagnosen.

– Skammen fra den tiden blandet seg med skammen som allerede hadde samlet seg og gjorde meg taus. Og jeg har levd med den skammen i stillhet i 14 år. Å være hiv-positiv der jeg kommer fra – å vokse opp i pinsebevegelsen med en veldig religiøs familie – det er Guds straff, sier han til HR.

les også James Van Der Beek åpner opp om spontanaborter

Han forteller at pandemien har tvunget ham og ektemannen til å isolere seg på Long Island og også skapte et sikkert rom for Porter til å stoppe opp og ta tak i traumene han har opplevd i livet. Han har tidligere snakket åpent om at han ble misbrukt av stefaren sin fra han var syv til han var tolv. Han ble også sendt til psykolog fra han var fem fordi han var homofil.

Porter forteller at han opprinnelig hadde planlagt å vente til ettermorens død med å fortelle at han var hiv-positiv, fordi han ikke ville at hun skulle måtte gjennomgå det. Men han endte med å fortelle det over telefonen den siste dagen med innspilling av «Pose».

les også Julia Roberts og 34 andre får stjerne i Hollywood

Hun kjeftet på ham for å ha båret på hemmeligheten i 14 år, og sa hun elsket ham uansett. Ifølge Porter sa hun at hun visste hun ikke hadde forstått hvordan hun skulle takle ting tidligere, men at hun hadde stilt opp i flere tiår.

– Og det er sant. Det er min egen skam. År med traumer gjør et menneske lettskremt. Men sannheten skal sette deg fri. Jeg kjenner at hjertet mitt frigjøres. Det kjentes ut som en hånd hadde holdt hjertet mitt i knyttneven i flere år, men det er borte nå, forteller han.