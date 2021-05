GJENSYN: David Schwimmer og Matthew Perry i «Friends: The Reunion». Foto: Terence Patrick / HBO Max

«Friends»-regissør forsvarer Matthew Perry: − Han var fantastisk

Regissøren bak «Friends»-gjenforeningen tar avstand fra alle spekulasjonene rundt Matthew Perrys helse i sosiale medier.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Interessen var enorm før premieren på HBO i forrige uke, og den ble ikke mindre etter at «Friends: The Reunion» gikk på lufta.

Alle de seks stjernene har vært gjenstand for både ros og ris i sosiale medier, men særlig Matthew Perry (51) har måttet tåle mye skriverier og synsing rundt både utseende og uttalelser.

En som ikke liker disse kommentarene, er regissør Ben Winston.

– Han var fantastisk, sier Winston om Perry til Hollywood Reporter.

– Mennesker kan rett og slett være uvennlige iblant. Jeg skulle ønske de ikke var det, legger han til.

Regissøren forteller at han elsket å jobbe med Perry under dokuinnspillingen.

– Han er en enestående morsom mann, og jeg synes han hadde noen veldig fine replikker i showet. Selv var jeg lykkelig over å få regissere han i noe sånt som dette, og jeg følte meg heldig som fikk komme så tett på.

Også Kevin Bright, en av serieskaperne, sier til Hollywood Reporter at Perry fremsto sterkere og friskere enn sist han så ham, og at Perry virket oppglødd over fremtiden.

– Folk får si hva de vil si. Jeg ønsker ikke å kommentere akkurat det, annet enn å uttrykke at det var veldig fint å se Matthew igjen. Jeg syntes han var veldig morsom i gjenforeningsshowet.

2017: Matthew Perry på Lucille Lortel Awards i New York for fire år siden. Foto: Brent N. Clarke / AP

Perry spilte rollen som Chandler Bing i «Friends». Han innrømmet foran kollegene og TV-seerne i dokumentaren at han slet med nerver under innspillingen av den suksessrike serien.

51-åringen betrodde at han fikk angst dersom han følte at publikum i studio ikke responderte på humoren han serverte.

– Det føltes som jeg skulle dø dersom de ikke lo. Og det er jo absolutt ikke sunt. Jeg svettet og begynte og skjelve. Hvis jeg ikke høstet den latteren jeg la opp til, så freaket jeg helt ut.

les også Matthew Perry fridde til kjæresten: – Den mest fantastiske kvinnen

Perry selv har ikke kommentert alle spekulasjonene i sosiale medier. Han har postet bilder på Instagram, men da handler det om å slå et slag for vaksinering samt selge sin egen «Friends»-inspirerte kleskolleksjon.

I fjor: Sånn gikk det da Matthew Perry debuterte på Instagram

TV-VENNER: F.v.: Matt LeBlanc, Matthew Perry, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow og Courteney Cox i «Friends: The Reunion». David Schwimmer er ikke med på bildet. Foto: Warner Bros.

«Friends» gikk på lufta første gang i 1994 og rundet av i 2004.

Livet har bydd på både oppturer og nedturer for Perry etter «Friends»-punktumet for 17 år siden. I 2017 valgte CBS etter kun tre sesonger å vrake serien «The Odd Couple», hvor Perry både spilte hovedrollen og var produsent.

Tilbakeblikk: Matthew Perry snakker om rusmisbruket

I 2018 gikk han på en skikkelig helsesmell. Stjernen, som har slitt med rusmisbruk og vært til avvenning flere ganger opp gjennom årene, ble rammet av et magesår som førte til tre måneders sykehusopphold.