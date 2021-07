Olaf Tufte og kona Aina Tufte blir TV-serie på TV 2. Foto: Espen Solli/TV 2

Olaf Tufte får egen dokuserie

Idrettshelten Olaf Tufte (45) inviterer TV-seerne inn i privatlivet.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Det melder TV 2 mandag morgen.

I dokumentarserien «Tufte» får man følge Olaf Tufte, familien hans og teamet rundt idrettsstjernen.

TV-kamera er tett på i forberedelsene til Tuftes siste sesong som roer, der han kjemper om sine siste OL-medaljer, samtidig som corona-pandemien byr på store utfordringer for familiegården på Nykirke i Horten og økonomien.

– Vi er jo rimelig godt eksponert fra før av, både jeg som idrettsutøver og familien min. Nå vil vi vise hvordan det er å være OL-utøver i en lite økonomisk idrettsgren som roing er. Jeg og familien må jobbe ved siden av for å holde ting på «G». Vi har ikke tid til å sitte å vente på at ting skal skje eller ligge på sofaen, sier Tufte i en pressemelding.

OL i Tokyo blir det syvende for 45-åringen.

Kona Aina (45) ser frem til å gi et mer intimt innblikk i tilværelsen.

– Gjennom media er det skapt et veldig «macho» bilde av Olaf. Men sannheten er litt mer nyansert. Nå kan folk få bli kjent med Olaf på en ny måte – og oss som er hans nærmeste familie og team, sier hun i kunngjøringen.

Tufte er i tillegg til sportskarrieren også bonde og brannmann. Han har figurert i en rekker serier også tidligeere, deriblant «71 grader nord: Norgs tøffeste kjendis» og «I hodet på Tufte».

TV 2 beskriver serien som «ærlig og varm».

– Vi er utrolig glade for at Olaf og familien tør å invitere oss helt inn og gi oss et unikt innblikk i livet som idrettsutøver, sier Kathrine Haldorsen, programredaktør i TV 2.

«Tufte» dukker opp på TV 2 Zebra og TV 2 Play i august og består av 15 episoder.

