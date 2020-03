KJENDISPAR: Petter Pilgaard og Vendela Kirsebom, her på ELLE-festen i Oslo i fjor. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Vendela Kirsebom vil stå hvit brud: – Får se om folk tror på oss da

Vendela Kirsebom (53) og Petter Pilgaard (40) har vært kjærester i tre år, men fortsatt må de tåle spekulasjoner rundt om forholdet er ekte eller ikke.

Det var sommeren 2016 at de to møttes under innspillingen av «Farmen kjendis», men det skulle gå nesten ni måneder før de kysset hverandre første gang. Opptakten til romansen, aldersforskjellen og hvordan de nyter hverandre i hverdagen, er tema når de søndag dukker opp i «Casa Numme» på TV 2.

Blant annet forteller Vendela og Petter hvordan de stadig opplever å støte på fremmede som blir overrasket over å se at de ikke er omgitt av TV-kameraer, og at de faktisk er et ekte kjærestepar. Også overfor VG forteller Vendela at det er noe de er blitt vant med.

– Vi var på Sri Lanka på ferie nylig, og da fikk vi også spørsmålet: «Er dere virkelig sammen?» Og ja, vi er faktisk det, humrer Vendela.

Bryllupsplaner

– Hvordan er det å bli konfrontert med PR-stunt-spekulasjoner og fordommer mot aldersforskjellen så lenge etter at dere sto frem som par?

– Selv om det er litt morsomt, så er det rart at folk ikke tror på oss. Vi har egen TV-serie, og vi har forlovet oss. Jeg vet ikke hva vi skal gjøre for å overbevise. Men nå planlegger vi bryllup, så får vi se om folk tror på oss da – eller om de også mener at bryllupet er et stunt, svarer Vendela.

– Vi er et umake par, men vi skulle hatt ganske god timelønn for å late som i tre år, sier Petter og legger til:

– Jeg bryr meg fint lite om hva folk synes og mener. Jeg elsker Vendela. Men spekulasjonene er ikke alltid så gøy for alle rundt oss.

Petter gikk ned på kne og fridde til Vendela i november i fjor. Noen dato for vielse er ikke satt, men Vendela opplyser til VG at det trolig blir til neste år.

– Vi funderer på når, hvor og hvem, og kanskje velger vi noe helt utradisjonelt. Men det blir altså ikke i år. Det er mange hensyn som skal tas og mye som må passe. Kanskje folk synes det også er uvanlig – at det går mer enn ett år mellom forlovelse og giftermål? ler Vendela.

– Kommer du til å stå hvit brud?

– Ja, det tror jeg. Men valget faller kanskje ikke på den store prinsessekjolen, men heller noe enkelt, sier supermodellen.

Petter tror det blir en magisk dag.

– Å se Vendela som brud, blir det største øyeblikket i livet mitt. Jeg kommer til å måtte klype meg i armen den dagen. Tenk så heldig jeg er som får gifte meg med sjelevennen min, sier han til VG.

FORTID: Petter i «Paradise Hotel» i 2009 og Vendela som coverpryd på legendariske Sports Illustrated i 1993. Foto: TV 3 og HO/Reuters/NTB scanpix

På spørsmål om hvorfor de tror mange har så vanskelig med å tro på at de mener alvor når de sier de har planlagt å leve hele livet sammen, svarer Vendela:

– Vi er kanskje et litt merkelig par. Ikke bare er det den «omvendte» aldersforskjellen, men ingen av oss er helt A4, og vi kommer fra litt ulike steder i livet. Petter har hatt én profil og jeg en annen. I tillegg lever vi kanskje litt annerledes enn mange. Og så har vi møttes i ganske voksen alder, og det virker som om mange synes det er uvanlig også.

Petter, tidligere vinner av «Paradise Hotel», påpeker at han og Vendela kanskje ikke er så ulike som mange tror.

– Jeg skjønner at det kan virke for godt til å være sant at en supermodell kan bli sammen med en som startet karrieren i badebukse i Mexico. Men Vendela slo gjennom i badedrakt, så sånn sett har vi egentlig «breaket» likt, ler han.

SPANIA: Thomas og Annette Numme inviterte Vendela Kirsebom og Petter Pilgaard til sitt «Casa Numme». Foto: TV 2

Vendela og Petter bladde i oktober i fjor opp 25 millioner kroner for en luksusleilighet på Frogner – og ble samboere på ordentlig.

– Det er helt fantastisk. Vi finner møbler og koser oss med sånne ting. Vi stortrives med å lage hus sammen, det er kjempegøy, sprudler Vendela.

Utbroderer kjærlighetslivet på TV: – En form for tabu

Ikke flere barn

Nå Vendela og Petter besøker Thomas og Annette Numme i deres feriebolig i Spania, blir også barn et tema. Petter har ingen barn og har aldri vært gift, mens Vendela har to voksne døtre fra sitt ekteskap med Olaf Thommessen (53).

Petter har tidligere forklart at han aldri har ønsket barn, og Vendela ønsker ikke flere barn. Det utbroderes nærmere i TV-programmet. Der betror de at Vendela i starten syntes det var vanskelig, blant annet fordi hun fryktet at Petters familie ville mene at hun frarøv ham muligheten til å bli pappa.

Det tok også lang tid før hun trodde fullt og helt på Petter når han forsikret at han ikke ønsket seg barn. Ikke for at det hadde satt noen stopper for kjærligheten.

– Hadde Petter absolutt hatt lyst på barn, så hadde vi gjort noe med det, sier Vendela.

– Men jeg synes det er deilig å ha fokus på eget liv og være fri, sier Petter i TV-programmet.

Vendela forteller at de stortrivdes under innspillingen av «Casa Numme», som VGs anmelder har stemplet som «Parterapi kjendis».

– Thomas og Annette er fantastiske mennesker. Vi hadde fire herlige dager sammen.

Publisert: 01.03.20 kl. 09:39

