GLEDER SEG: Ida Gran Jansen og kjæresten Erik Lyssand blir foreldre for andre gang til sommeren: - Vi gleder oss, skriver hun i en SMS til VG. Foto: Frode Hansen

Bake-Ida og kjæresten blir foreldre igjen

Til sommeren blir Ida Gran Jansen, kjent fra «Hele Norge Baker» og «Farmen kjendis» og kjæresten Erik Lyssand, foreldre igjen. Også denne gangen til en gutt.

Nå nettopp

– Vi gleder oss til å utvide familien med en liten en til sommeren, skriver Ida Gran Jansen i en SMS til VG.

Hun slapp nyheten selv på instagram mandag kveld hvor hun sammen med et bilde av seg selv og sønnen Max som kom til verden i mars 2019 skriver: - Halvveis til mål, lillebror kommer til sommeren.

Hun og Erik Lyssand ble kjærester høsten 2016, for drøye to og et halvt år siden. Den gang forklarte Jansen til VG at de hadde kjent hverandre helt siden videregående.

– Vi jobbet sammen da, men var bare perifere bekjente, venner på Facebook liksom. I sommer tok vi opp kontakten, han prøvde å sende meg snap-meldinger uten at jeg fikk det med meg, så han meldte fra på Instagram, sa Jansen, som ble nummer to i den første «Farmen kjendis»-sesongen på TV 2 og senere på året svingte seg på parketten i «Skal vi danse» i flere uker på samme kanal.

Da Max kom til verden la Ida Gran Jansen ut dette bildet på instagram:

«10.03.2019. Vi er forelsket i den lille gutten allerede», skriver TV-profilen under et bilde av en liten babyhånd.

Publisert: 30.03.20 kl. 20:00

