TV-ROLLE: Ron Ely i rollen som Tarzan i TV-serien med samme navn på 60-tallet. Foto: NBC / NBCUniversal

Tarzan-stjernens kone og sønn drept

Det var Ron Elys kone som ble drept i deres hjem i Santa Barbara tirsdag. Parets sønn – antatt gjerningsmann – ble skutt og drept av politiet.

De dramatiske hendelsene fant sted i Hope Ranch hjemme hos skuespiller Ron Ely (81), best kjent fra TV-serien «Tarzan» på 60-tallet. Politiet rykket ut etter melding om husbråk og fant da en kvinne død.

Det var under ransakingen eiendommen i jakten på en gjerningsperson at det skal ha oppstått en farlig situasjon. Politiet skal ha følt seg så truet at flere av dem skjøt mot den antatte gjerningsmannen, som døde på stedet.

Mor og sønn

Først drøyt ett døgn senere går politiet ut med identiteten til de døde. Kvinnen er Valerie Lundeen Ely (62), skuespillerens kone. Hun skal ha blitt knivstukket til døde av sønnen Cameron Ely (30). Det melder sheriff-kontoret i Santa Barbara i en pressemelding.

Årsaken til familietragedien er ikke kjent.

Ron Ely skal også ha befunnet seg i hjemmet da politiet rykket ut. Han skal være uskadd, men helsesituasjonen var angivelig så dårlig at han ble tatt med til sykehus.

Ifølge politiet skal begge de døde obuduseres.

Valerie Lundeen Ely var Tarzan-skuespillerens andre kone. Hun var tidligere kjent som Miss Florida. De giftet seg i 1984 og har to døtre sammen i tillegg til den nå drepte sønnen.

Ely har også hatt roller i serier som «The Love Boat» og «Fantasy Island». Han fylte også hovedrollen i «Doc Savage: The Man of Bronze» på 70-tallet. Han var senest aktuell på skjermen i 2014 – i «Expecting Amish».

NÅ: Ron Ely, her på en Hollywood-tilstelning for noen få år siden. Foto: Albert L. Ortega / WireImage

Publisert: 17.10.19 kl. 09:59