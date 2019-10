AVKLARING FØR JUL: NRK vil ha noe konkret og skriftlig på bordet før de bestemmer seg for om det blir en ny sesong av «Exit» med fra venstre: Henrik (Tobias Santelmann), Jeppe (Jon Øigarden), Adam (Simon Berger) og William (Pål Sverre Hagen). Foto: Ingeborg Klyve

NRK-sjef: «Exit»-avklaring før jul

NRK må vite mer om hvilke «Exit»-historier som nå kan fortelles, før de gir grønt lys for en ny sesong av suksess-serien.

Det opplyser dramasjefen i NRK, Ivar Køhn til VG.

– Vi må ha noe konkret og skriftlig på bordet før vi tar en endelig beslutning om en sesong to. Men vi satser på en avklaring før jul, sier Køhn.

– Vi går nå igang med å skrive både manus og storyline til sesong to, sier eksekutiv produsent og administrerende direktør Petter Testmann-Koch i produksjonsselskapet Fremantle til VG

Han legger ikke skjul på at han er optimistisk med tanke på en ny sesong av «Exit».

– Vi er fornøyd med NRK og er i god dialog med dem, fortsetter Testmann-Koch.

Det er stor interesse blant skuespillerne for å gjøre en ny sesong av «Exit». Etter det VG forstår er det ikke usannsynlig at innspilling av en sesong to kan finne sted allerede neste vår og sommer.

– Men uansett vil vi ikke kunne ha en ny sesong av «Exit» klar for visning før tidligst vinter/vår 2021, sier Ivar Køhn.

Samtidig øker seertallene for «Exit» fra uke til uke. Helt ferske seertall fra NRK mandag viser at snittet for alle åtte episodene bare på NRK TV er 832.000 seere. Seks av episodene er nå også vist lineært og for disse episodene passerer snittet en million seere.

