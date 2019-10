KANSKJE NESTE ÅR: NRK avgjør raskt om det blir en ny sesong av «Exit» - i så fall blir det etter det VG erfarer innspillingstart allerede neste vår. Fra venstre: Henrik (Tobias Santelmann), Jeppe (Jon Øigarden), Adam (Simon Berger) og William (Pål Sverre Hagen). Foto: Ingeborg Klyve

Nå er «Exit» den mest strømmede dramaserien i NRK noensinne

Den formidable seersuksessen fører til både interesse fra utlandet og snakk om sesong to.

– Det er ikke tatt noen endelig beslutning om flere sesonger av «Exit», sier eksekutiv produsent og administrerende direktør Petter Testmann-Koch i produksjonsselskapet Fremantle til VG.

Han har tidligere uttalte til VG at de har skrevet ut historier for en mulig sesong to allerede og at de har et godt historiegrunnlag med de samme karakterene som i sesong én.

– Dessuten har vi etter at serien ble vist på NRK fått mange henvender og innspill til handlingen i en ny sesong fra folk i finansmiljøet, fortsetter Testmann-Koch.

Han forteller at det er stor interesse blant skuespillerne for å gjøre en ny sesong av «Exit». Etter det VG erfarer er det ikke usannsynlig at innspilling av en sesong to kan finne sted allerede neste vår og sommer.

Da kan det også være hensiktsmessig å spille inn en tredje sesong også, dersom det er interesse for det. Foruten det rent praktiske med tanke på at man allerede har en produksjon i gang, handler det gjerne også om at for eksempel skuespillerne ikke skal bli for «gamle».











ADAM: Spilles av svenske Simon J. Berger

– Regissør og manusforfatter Øystein Karlsen har sagt til oss at han har ideer for en sesong to. Nå skal vi vurdere og diskutere dette. Vi er åpne for en ny sesong av «Exit», men vi gjør ikke det uten at vi føler at vi har noe bra, sier dramasjef Ivar Køhn i NRK til VG.

Oppdaterte seertall tirsdag viser at første episode av «Exit» nå har passert én million seere, og totalt sett ligger på 1.043.000 seere. Episode to er sett av 933.000, episode tre er sett av 884.000 og episode fire kan skilte med 834.000 seere. De fire siste episodene er forløpig ikke vist på lineært TV, men snittet for strømme-TV for alle åtte episodene ligger på 622.000.

– Dette er allerede den mest strømmede dramaserien i NRK noensinne. Med snitt på 622 000 på NRK TV er «Exit» allerede nesten på nivå med humorseriene «Side om side» og «Parterapi». Det er også den første ordinære dramaserien som blir sett av flere via strømming enn vanlig TV, sier Iacob Christian Prebensen, analytiker i NRK.

SERIESKAPER: Serieskaper Øystein Karlsen (i midten) med skuespillerne Tobias Santelmann (t.v) og Simon Berger (t.h.) under innspilling av «Exit». Foto: Ingeborg Klyve

– Vi er kjempefornøyd med disse tallene og det viser at strømme-TV er blitt veldig viktig for drama. Vi ser at denne serien har trukket til seg nye seergrupper. Både yngre seere - og finansfolk, sier Køhn humoristisk.

– Dersom NRK ikke er interessert i en sesong to, står da produsenten Fremantle fritt til å selge inn en sesong to hos en annen norsk TV-kanal?

– Ja, i prinsippet gjør de det. Men sesong én blir jo liggende hos oss da. Men vi tar en beslutning raskt og begynner å snakke om dette nå, sier Ivar Køhn.

– Dette forholder ikke vi oss til før vi har snakket om veien videre, sier Petter Testmann-Koch om mulighetene hos andre kanaler.

Allerede på fredag reiser han til Cannes , blant annet for å følge opp salg til utlandet av «Exit».

– Vi har bevisst ventet med å gå i gang med aggressivt salg til vi hadde gode seertall å vise til og det har vi har nå, sier Testmann-Koch.

Det er allerede klart at Sverige, Danmark, Finland og Island viser «Exit» som en del av Nordvisjon-samarbeidet.

BAKMENN: Eksekutive produsent Petter Testmann-Koch fra produksjonsselskapet Fremantle og eksekutive produsent Vegard Stenberg Eriksen fra NRK. Foto: Ola Vatn / VG

– Vi har en egen avdeling i Fremantle som tar seg av det internasjonale salget av serien. Men jeg vet at det er en interesse for serien i utlandet. Jeg kjenner ikke de forskjellige markedene godt nok men ser ikke bort fra at det bør være interesse for serien i flere europeiske land. Kanskje også USA, men da snakker vi nok en såkalt remake, sier Testmann-Koch.

