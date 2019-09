IKKE FOR SARTE SJELER: – En gavepakke til dem som er glad i skikkelig bra action, men kanskje ikke for sarte sjeler, sier Kristoffer Joner om den nye serien. Foto: Anders Nicander/Viaplay

Kristoffer Joner om sin nye rolle: – Kanskje ikke for sarte sjeler

Strømstadfergen er utgangspunktet for en ny actionthriller med Kristoffer Joner, Bjørn Sundquist og Rune Temte på rollelisten.

Kristoffer Joner spiller familiefaren som våkner opp på Strømstadfergen etter en jobbkonferanse. Hukommelsen har sviktet, men en sekk med kontanter, en pistol og en finlandshette ligger ved siden av ham.

Fakta «Maskineriet» * Serie på åtte episoder. * Produseres av Anagram Sverige for Viaplay. * Manusforfattere e norske Kjersti Ugelstad og svenske Niclas Ekström. * Med bl. a: Julia Schacht, Bjørn Sundquist og Rune Temte. * Regissør er Richard Holm («Heder», «Gåsmamman»).

– Jeg takket ja til rollen fordi det er noe helt nytt, noe jeg ikke har sett før. Det her er noe jeg selv vil se på TV, forteller Joner.

STERKE NORSKE KORT: Både Bjørn Sundquist og Rune Temte har viktige roller i den nye actionserien. Foto: Anders Nicander/Viaplay

– Vi har store forventninger til «Maskineriet». Det tror jeg alle andre også vil ha når de ser på rollelisten, sier Viaplays norske sjef, Børge Nielsen.

Joner har vært å se i flere norske og internasjonale storsatsinger de siste årene - sist i «Skjelvet» som nylig vant Folkets Amanda under filmfestivalen i Haugesund.

FRA «MELK» TIL ACTION: I TV-serien «Melk» gjorde Julia Schacht suksess som forsmådd og sliten babymamma. I «Maskineriet» har hun en langt tøffere rolle. Foto: Anders Nicander/Viaplay

Bjørn Sundquist er en kjent veteran som sist var å se i TV-serien «Monster» på NRK, og Rune Temte har i likhet med Joner vært å se i store Hollywood-produksjoner den siste tiden - han var Bron-Char i «Captain Marvel».

Joner tror at «Maskineriet», som er under innspilling nå og har premiere i løpet av 2020, vil treffe et stort publikum.

DRAMATISK: Regissør Richard Holm mener serien vil få seerne til å svette i sofaen. Foto: Anders Nicander/Viaplay

– «Maskineriet» har så mye ved seg. Det er en gavepakke til dem som er glad i skikkelig bra action, men kanskje ikke for sarte sjeler, advarer han.

Å få spille i rollen som «Olle» mener Joner er enhver skuespillers våte drøm.

– For å si det sånn ... «One man – one deadly secret!» Hva mer kan man ønske seg som skuespiller.

Regissør Richard Holm understreker at serien ikke har en klassisk «god mot ond»-handling:

– Det som skiller «Maskineriet» fra andre serier er den realistiske tonen. Du vil ikke finne helter eller skurker slik du kanskje er vant med. Ingenting er svart eller hvitt. Dette handler om vanlige mennesker som blir satt under et ekstremt press og finner seg i situasjoner der alt står på spill, sier Holm som forteller at «Maskineriet» er inspirert av serier som «Jason Bourne» og norske «Nobel».

