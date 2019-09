VERDIFULL GJENG: Stjernene fra «The Big Bang Theory». Fra venstre Kunal Nayyar, Mayim Bialik, Melissa Rauch, Simon Helberg, Johnny Galecki og Kaley Cuoco-Sweeting. Foran Jim Parsons da han ble hedret med en stjerne på Hollywood Walk of Fame i 2015. Foto: MARIO ANZUONI / X90045

Strømme-giganter betaler milliarder for gamle TV-serier

Strømme-krigen strammer seg til. I kampen om å sikre seg rettighetene til gamle populære serier sitter de store pengene løst. Nylig ble det kjent at HBO betaler 4,5 milliarder kroner for alle sesongene av «The Big Bang Theory».

Det er BBC som skriver dette og slår fast at «old is gold».

«The Big Bang Theory» skal ifølge nettstedet vises på nye HBO Max som lanseres til våren.

– Vi er svært glade for at TBBT blir en del av tilbudet på den nye HBO Max til glede både for nye og gamle fans. Dette er en gave vi håper blir satt pris på. Latter og moro har virkelig fått ben å gå på, sier mannen bak showet, Chuck Lorre.

Tidligere denne uken ble det kjent at Netflix sikret seg rettighetene til Seinfeld for mer enn 4,5 milliarder kroner. Det skjer etter at strømmegiganten mistet videre rettigheter til to av sine mest populære serier.

– Alle 180 episoder av Emmy-prisvinnende «Seinfeld» kommer til Netflix – på verdensbasis! – og starter i 2021, meldte Netflix på Twitter.

«Friends» ble kjøpt opp av HBO Max for i overkant av 3,8 milliarder kroner mens den amerikanske versjonen av «The Office» ble kjøpt opp av NBC og den nye strømmekanal Peacock for 4,5 milliarder kroner.

VERDIFULL GJENG: Netflix skal ha sikret seg rettighetene til Seinfeld for mer enn 4,5 milliarder kroner etter at strømmekanalen mistet to av sine mest populære serier Foto: FILES / AFP

– Det er mitt håp at vi også skal spille inn en ny sesong av «The Office», uttalte NBCs Bonnie Hammer til Deadline.

