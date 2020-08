DAGENE FØR: Jacob Lohmann og Julie Agnete Vang i «Når støvet har lagt seg». Foto: DR / NRK

TV-serieanmeldelse «Når støvet har lagt seg»: Dansk dynamitt

En TV-serie om nesten alt. Sterk er den også.

«Når støvet har lagt seg» («Når støvet har lagt sig»)

Dansk drama i ti episoder, premiere på NRK 1 mandag 3. august kl. 21.15

Serieskapere: Dorte Warnøe Høgh, Ida Maria Rydén

Regi: Milad Alami, Iram Haq, Jeanette Nordhal

Med: Karen-Lise Mynster, Jacob Lohmann, Malin Crépin, Henning Jensen, Katinka Lærke Petersen, Arian Kashef, Viola Martinsen, Peter Christoffersen, Julie Agnete Vang

En rørlegger (Lohmann), hans kone (Vang) og to barn. Den danske justisministeren, Elisabeth Hoffman (Mynster) og hennes kone. 21 år gamle Jamal (Kashef). Popstjernen Lisa (Crépin). Gamle Holger (Jensen), som bor på pleiehjem og har lyst til å dø. Den ambisiøse kokken Nikolai (Christoffersen). Hjemløse Ginger (Lærke Petersen). Den ni år gamle, engstelige Marie (Martinsen).

Dette er noen av de mange menneskene vi blir kjent med – skikkelig godt kjent med – i denne meget ambisiøse danske serien om tiden like før og like etter et terrorangrep i København sentrum.

DAGENE ETTER: Peter Christoffersen som kokken Nikolaj i «Når støvet har lagt seg». Foto: DR / NRK

Selve angrepet finner sted i episode fem, og skildres i all sin brutalitet. Men vel så viktig er altså det som skjer før og etter.

Ofte i filmer og TV-serier er alt liksom bare fryd og gammen, fred og ingen fare før katastrofen inntreffer. Så ikke i den utpreget sosialrealistiske «Når støvet har lagt seg», som i løpet av sine innledende fire-fem timer tegner opp et bilde av et bristeferdig samfunn, stappet til randen med utfordringer som ingen helt vet hvordan man skal gå løs på.

Innvandrere som ikke lar seg integrere, men blir boende i «gettoene». Overbelastede helse- og omsorgsinstitusjoner. Vanskelige familieforhold. Kriminalitet. Økende økonomisk ulikhet og den skjøre «gig»- og frilansøkonomien. Opportunistiske politkere. En generelt tap av tro på en fremtid – enn si en bedre én. Dette er en serie der selv popstjernen er bedrøvet.

ALLE SLAGS SKJEBNER: Katinka Lærke Petersen som den hjemløse Ginger i «Når støvet har lagt seg». Foto: DR / NRK

Som ambisiøst, mangefasettert flettverksdrama har «Når støvet har lagt seg» en hel del til felles med store og vellykkede norske løft som Sara Johnsen og Pål Sletaunes TV-serie «22. juli» og Dag Johan Haugeruds kinofilm «Barn». Som alle serier av denne typen er det nærliggende å tenke at skaperne har hatt et godt øye til David Simons «The Wire» også, det ypperste produktet i sitt innflytelsesrike slag.

Det er et meget godt forsøk. Selv om jeg nok synes at den imponerende konstruksjonen noen ganger kneler en smule under vekten av sin egen ærgjerrighet, og da primært i episodene som handler om tiden etter angrepet.

POSTTRAUMATISKE STRESSLIDELSER: Jacob Lohman (til høyre) og sønnen Albert, spilt av Elias Budde Christensen, i «Når støvet har lagt seg. Foto: DR / NRK

Tilfeldighetene hoper seg opp, serien legger unødvendig mye vekt på at alt må «gå opp», og noen av karakterene mister sin troverdighet (posttraumatiske stresslidelser eller ikke). «Når støvet har lagt seg» er en serie som gjerne vil handle om nesten alt. Da ligger det i kortene at den også gaper over vel mye.

NORSK HJELP: Iram Haq har regissert tre av de 10 episodene. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

Det er likevel en ytterst severdig produksjon, som kommer tett innpå en rekke forskjellige mennesker og skjebner. Alle disse menneskene er komplekse og redelig skildret. Lystig underholdning er det ikke: «Når støvet har lagt seg» er i lange strekk nokså deprimerende. Men de færreste kommer til på angre på at de tilbrakte tid, mye tid, sammen med disse folkene.

Vår egen Iram Haq har regissert tre av de 10 episodene. Gratulasjoner er på sin plass.

Anmelderen har sett hele serien

Publisert: 03.08.20 kl. 15:13

