TV-anmeldelse «Cursed»: Forbanna håpløst

Nesten ingenting er riktig i Netflix sitt forsøk på tronespill.

«Cursed»

Amerikansk fantasyserie i ti deler

På Netflix fra fredag 17. juli

Med: Katherine Langford, Gustaf Skarsgård, Shalom Brune-Franklin m.fl.

Skapt av Frank Miller og Tom Wheeler

Hvis du er blant dem som ikke er så fornøyd med at «Game of Thrones» er ferdig, synes det er for lenge til neste «Harry Potter»-prequel og ikke minst den kommende «Ringenes Herre»-serien, så trenger du ikke sette deg godt til rette.

Selv om «Cursed» på papiret gjør alt riktig, framstår den i praksis som om et styrerom har bestemt seg for å gjenskape «Game of Thrones».

I stedet for å hente inspirasjon i rosekrigene, har man tatt en alternativ tilnærming til de arthurianske legendene. De med sverdet i stenen, det runde bord og generelt edle og brave riddere. Her går vi tidligere inn i handlingen, og følger fey-folket og Nimues tilnærming til legenden.

Nimue (Katherine Langford) får tilgang på et sverd med mystiske krefter. Den forfyllede magikeren Merlin (Gustaf Skarsgård), som tjener sitt opphold hos kong Uther Pendragon (Sebastian Armesto) er muligens involvert. Samtidig blir verdenen deres møysommelig og voldelig overtatt av rødkledde gærninger med kristenkorset brennmerket i bakskallen. Med pavens velsignelse brenner og knuser disse alt som ikke er like katolsk som deres åndelige leder. Selvsagt brenner og plyndrer vikinger langs kysten.

OLD TOWN ROAD: Merlin (Gustaf Skarsgård) tar den gamle korsveien tilbake. Foto: NETFLIX

Skarsgårds Merlin virker født i en fuktig drøm om å skape en ny Jack Sparrow. Han svaier og snøvler seg gjennom scenene sine. Paladinernes superstjerne, en kappekledd sverdmester med tilnavnet The Weeping Monk (Daniel Sharman) ser ut som han egentlig har lyst til å spille i black metal-bandet «Immortal».

Langford viser med sin andre Netflix-hovedrolle at hun mestrer å være bestemt, men troverdig usikker. Hun har generelt for lite å spille på hos sine medspillere, i en historie som tar seg selv altfor alvorlig.

Historien er kastet i den magiske gryta av Tom Wheeler (blant annet én av de seks manusforfattere bak Lego Ninjago-filmen) og Frank Miller (legendarisk tegneserieforfatter samt Hollywoodkraft tidlig i dette tusenåret). De holder på med et parallelt bok- og seriekonsept. Der er Miller kreditert som illustratør, men skal visstnok ha vært ganske så delaktig i fortellingen. Han er også hovedgrunnen til at man forsiktig gleder seg til dette. Og muligens blir vel så skuffet.

«Cursed» er i alle fall like humørløst som Miller på sitt beste og verste. Og dertil nydelig voldelig. Blodet flyter og spruter. En idyllisk badekulp kan bli dryppende rød av nedslaktet blod. Heldigvis holder man seg slike steder langt borte fra «300»-effektene til Zack Snyder.

Andre steder gjøres merkelige og umotiverte kameravalg, der det for eksempel veksles mellom ekstrem vidvinkel og tradisjonelle brennvidder. Mellom ulike sekvenser gjøres grafiske grep som virker å være tenkt som den stilige versjonen av Terry Gilliams Monty Python-animasjoner. Som blir mer inkonsekvent og forvirrende enn stilig.

ILDKORS: Om du ikke er enige med de rødkledde, er du sannsynligvis allerede satt fyr på. Foto: NETFLIX

Musikken er uengasjerende kopiert omtrent rett ut fra samme cello som en viss George R. R. Martin-serie, og generelt virker innspillingen å mangle statister. Man føler ikke at hærene som dukker opp på skjermen er direkte skremmende.

Her har man hatt så lyst til å være episk mektig, at man i samme åndedrag helt har glemt at totalen av små og store detaljer skaper det virkelig episke. Man får ingen « I drink and I know things»-Tyrion. Eller Aragorn-kriger med moralsk ankerfeste. Resultatet er en fornærmelse mot de som etter suksessen med «The Witcher» trodde Netflix hadde knekt koden med magi og fantastiske fortellinger.

«Cursed» er i stedet en fantasyserie på sommersalg. Og det er forbanna irriterende.

Publisert: 17.07.20 kl. 16:19

