NYTT LIV: «Paradise Hotel»-veteranen Kristian René Johansen ble førstegangspappa til en liten jente i helgen. Foto: TV3

«Paradise»-Kristian ble pappa

Kjæresten Michelle Misia Ingvaldsen fikk en jente på lørdag, og Kristian René Johansen ble pappa for første gang.

Det er Michelle selv som avslører baby-nyheten på sin Instagram-konto, der det lille nurket er trygt plassert i fanget til Michelles fem år gamle sønn og den lille jentas foreldre rundt barna.

Det var Se og Hør som rett før jul i fjor kunne melde at paret ventet sitt første barn med termin midt i mai, men nå er altså jenta allerede kommet.

I et intervju med VG innrømmet Johansen at det kom til å bli et annerledes liv fremover.

– Det blir en ny hverdag. Partylivet er mer eller mindre over - jeg er ikke like interessert i å feste som i 2012. Jeg har prøvd ut det livet, sa Kristian René Johansen som har vært deltaker i «Paradise Hotel» hele tre ganger.

MOR OG FAR: Michelle Misia Ingvaldsen og Kristian René Johansen ble foreldre i helgen. Foto: Privat

Den gangen sa han at både han og Michelle så frem til å bli en familie på fire. Kristian René Johansen hadde allerede rukket å bli glad i kjærestens sønn, kunne han fortelle.

– Han er en god gutt som jeg har blitt veldig glad i selv, sa Johansen, som - iallfall for drøyt fem måneder siden - var usikker på navnet til den nyankomne verdensborgeren.

les også «Paradise Hotel»-deltagernes personlige drama: – Dødsfall, mobbing og spiseforstyrrelser

– Når det gjelder jentenavn så har vi begynt å diskutere litt frem og tilbake. Vi er ikke enige ennå. Valget ble litt lettere da vi fikk vite kjønnet, men det er fremdeles et vanskelig valg.

Det har ikke lykkes VG å få kontakt med den ferske faren søndag.

Publisert: 28.04.19 kl. 21:40