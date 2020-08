SISTE DIANA: Elizabeth Debicki skal spille prinsesse Diana i det som er ventet å bli de to siste sesongene av «The Crown». Foto: Alberto Terenghi / IPA / IPA Milestone

Netflix bekrefter: Hun skal spille Diana

I sesong fem og seks av «The Crown» skal Elizabeth Debicki spille prinsesse Diana.



Det bekreftet Netflix på Twitter i helgen.

Fra før av er det kjent at Emma Corrin spiller seriens første prinsesse Diana i sesong fire, som ennå ikke har hatt premiere.

– Prinsesse Diana lever fortsatt i bevisstheten til svært mange mennesker. Det er et stort privilegium for meg å bli en del av denne fantastiske serien som jeg har vært hektet på fra dag en, sier Debicki i meldingen fra Netflix.

Debicki er ikke helt ukjent for det norske kino- og TV-publikummet. Hun har blant annet vært med i den kritikerroste Steve McQueen-filmen «Widows» som fikk terningkast fem i VG.

IKONISK: Slik verden husker prinsesse Diana. Nå er det klart hvem som skal spille henne i hennes siste leveår. Foto: John Stillwell / PA Wire

Den 29 år gamle australske skuespilleren er en del av en større utskiftning i sesong fem og seks av «The Crown» som er ventet å bli seriens siste.

BBC skriver at sesongene trolig vil dekke 1990-tallet og tidlig 2000-tall.

Fra før av er det kjente at Imelda Staunton blir den nye dronning Elizabeth. Hun etterfølger Olivia Colman og Claire Foy. Lesley Manville overtar som prinsesse Margaret mens Jonathan Pryce blir prins Philip.

Men før vi kommer så langt, skal Netflix-seerne som nevnt stifte nærmere bekjentskap med seriens første prinsesse Diana som spilles av nykommeren Emma Corrin.

Ifølge «The Crown»-skaper Peter Morgan, har Corrin det som skal til:

DEN UNGE DIANA: Emma Corrin spiller Diana i en sesong, nemlig sesong fire. Foto: NEIL HALL / EPA

– Emma er et strålende talent som umiddelbart trollbandt oss da hun prøvde seg i rollen som Diana Spencer. I tillegg til å ha skjønnhet og uskyld som den unge Diana, har hun også spennvidden og kompleksiteten som kreves for å spille en unik kvinne som gikk fra å være en anonym tenåring til å bli den mest ikoniske kvinnene i sin generasjon, sa han han i en pressemelding da det ble kjent at Corrin skal spille Diana i sesong fire.

Netflix har ennå ikke gått ut med når det er premiere på sesong fire av den populære serien.

Publisert: 17.08.20 kl. 10:53

