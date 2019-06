NYTT KONSEPT: Selv om hun er i fødselspermisjon under årets valgkamp, er Ingunn Solheim likevel aktuell med et nytt politisk debatt-program, «Einig)». Her i samtale med en av deltakerne, Ida Lindtveit Røse. Foto: Odin Jæger

Ingunn Solheim (39) venter sitt første barn

I sitt nye debatt-program «Einig?» gjør Ingunn Solheim (39) seg selv nesten overflødig. Det er kanskje like greit: For den rutinerte program- og debattlederen er gravid og venter sitt første barn bare noen uker før valget.

– Jeg har termin i slutten av august og det blir en gutt, sier Ingunn Solheim til VG

Hun er samboer med TV-produsenten Lars Hognestad (51). De to har vært et par siden 2014.

– Dette er vårt første barn sammen. Lars har tre jenter fra før som gleder seg til å bli storesøstre. For meg passer tidspunktet kjempebra og jeg er veldig klar for å bli mamma, fortsetter Ingunn Solheim.

Hun har i en årrekke vært en av NRKs mest profilerte programledere både for valgkampsendingene - og ikke minst partilederdebattene siden 2011. I 2013 ble hun tildelt Kringkastingsprisen som «ein god representant for nynorsk i fjernsynet» og i 2014 mottok hun Kulturdepartementets nynorskpris for journalister. Solheim er fra Førde og har tidligere jobbet blant annet i TV2 Nyhetskanalen og Kanal 24.

GARASJE-STUDIO: Ingunn Solheim overvåker innspillingen av det nye programmet hennes i garasjen i NRK-huset. Foto: Odin Jæger

– Dette blir en annerledes valgkamp. For det første er jeg ikke på jobb - og for det andre har jeg gjort unna mine valgkampsendinger lenge før valgkampen starter.

– Hva tenker du om at du er gravid og ikke kan være med i årets direktesendte valgkampsendinger?

– Det blir fint, jeg er i en helt annen situasjon og er klar for det. Nå er det min tur til å følge med fra sofaen og heie på kollegaer og «kjefte» på politikere som ikke svarer, sier Ingunn Solheim med et smil.

Men selv om hun ikke leder noen av valgkampens store sendinger i år er hun på plass med sitt eget program «Einig?». Et program uten programleder, uten en som Ingunn Solheim. Et program som blir spilt inn i garasjen i NRK for å skape en helt annen setting enn et tradisjonelt valgkamp-studio. Alt må være ferdig før sommerferien.

– Da tar jeg ferie - og så går jeg rett over i fødsels-permisjon, sier Ingunn Solheim.

Ikke synes hun så mye i det nye programmet heller. Men «Einig?» er hennes program og hun er kulissene hele tiden.

– Mange seere, særlig de under 50 år, har gitt opp debattprogrammene og gir uttrykk for at de er lei av at politikerne bare krangler og avbryter hverandre. Det bekymrer oss i NRK for det er en kjerneoppgave å inkludere flest mulig i samfunnsdebatten. Politikere har ofte gitt oss programledere skylden for at det er blitt slik. Så vi gjorde flere tester der vi fjernet programleder-rollen og lot politikerne ta ansvaret selv. Det funker overraskende bra! Klart at det er et nederlag å gjøre seg selv overflødig, samtidig som det er en seier at det fungerer, sier Ingunn Solheim.

Det er ikke bestemt hvor mange programmer det blir ut av den nye programserien som skal publiseres i NRK sin nettspiller. Hvert opptak klippes til flere episoder.

VELDIG KLAR: - Jeg er veldig klar for å bli mamma, sier ingunn Solheim som venter sitt første barn i slutten av august. Foto: Odin Jæger

– Målet er å gi seerne en helt ny type diskusjon og samtidig tvinge politikerne over i en ny modus. De må lære seg å lytte mer, stille hverandre spørsmål og vise nysgjerrighet for andres meninger. Noe de ikke er så vant til og ikke er så flinke til. Foreløpig har vi ventet med partilederne. De skal få se hva dette er før vi lar dem prøve seg. Men jeg er sikker på at de vil kunne vinne både ny tillit og respekt hos velgere om de mestrer «Einig?»-formen, sier Solheim.

I valget av temaer har hun og redaksjonen lagt vekt på spørsmål som folk er opptatt av, uavhengig av den politiske dagsorden.

– Vi har valgt tidløse temaer, som vanligvis er både høylytte og splittende. Så langt har vi blant annet diskutert innvandring, abort, klima, økonomi og skatt sier Ingunn Solheim.

Et av temaene som har stått på dagsorden under innspilling denne uken er likestilling mellom kvinner og menn, fødselspermisjon og hvordan den skal fordeles. Noe av det deltakerne i denne debatten var opptatt av etter opptak, var hvilke valg Ingunn Solheim selv ville ta.

– Vi har ikke helt bestemt oss for hvordan vi gjør det, men det blir jo uansett en tredel på hver og så får vi se. Jeg tror ikke jeg er mer opptatt av disse problemstillingene fordi jeg nå venter barn selv. Men det er jo lettere for meg å sette meg inn i de, sier Ingunn Solheim.

Samtidig som hun gleder seg veldig til å bli mamma, vet hun ikke hva hun gleder seg mest til.

– Jeg aner jo ikke hva jeg går til. Mottoet er «en dag om gangen og minst mulig bekymring».

Etter fire år som programleder for «Debatten» gikk Ingunn Solheim i fjor vår til et vikariat som anker i Dagsrevyen for Ingerid Stenvold som på det tidspunktet hadde permisjon. Men etter det ble hun i stor grad borte fra skjermen.

IKKE I ÅR: Jonas Gahr Støre og statsminister Erna Solberg i duell i biblioteket i Tromsø sentrum i 2017. Programledere den gang var Ingunn Solheim og Jarle Roheim Håkensen. Til høsten er hun i fødelspermisjon og han har sluttet i NRK. Foto: Gisle Oddstad

– Jeg sa til ledelsen at nå har jeg lyst til å gjøre ting jeg aldri har gjort før. I tillegg til å lage en mini-dokumentar om Jonas Gahr Støre med kollega Astrid Randen, har jeg jobbet med å utvikle nye formater og analysere seerne sine behov i en mediehverdag som forandrer seg hele tiden. «Einig?» er et resultat av dette.

– Har du savnet ankerrollen?

– Jeg kan ikke si som Carl I Hagen at jeg har savnet meg selv. Nei, det har jeg ikke gjort. Jeg har aldri tenkt at debattlederrollen først og fremst handler om å være synlig. Det er en rolle som må til for å lage debatt. Og nå har vi jo til og med sett at den rollen kan vi også klare oss uten, selv om det ikke alltid passer. Partilederdebatter uten programleder hadde blitt katastrofe! Men personlig var jeg lei av debatter som egentlig endte på samme sted som vi startet, formen trenger litt oppussing, sier Ingunn Solheim.

