UT OG INN: Tone Damli var programleder for sesong 1 på TV3. Nå skal Morten Hegseth lede programmet på TV 2. Foto: MAREN WILBERG ROSTAD, VG

TV 2 sender «Love Island» – uten Tone Damli

Tone Damli var programleder for første sesong av «Love Island» på TV3, der seerne sviktet. Nå skal VGTV-profil Morten Hegseth lede programmet på TV 2.

I mars ble det kjent at TV3 satte «Love Island» på pause. Nå er det klart at TV 2 har plukket opp konseptet – og kjører det med ny programleder.

Realityserien der tolv single gutter og jenter bor i en luksusvilla med mål om å finne kjærligheten og vinne en pengepremie, ble sendt seks dager i uken fra august 2018.

Ifølge tallene VG fikk fra TV3-eierne Nordic Entertainment Group i fjor høst, ble episodene i snitt sett av 94.000, hvorav 57.000 så serien lineært og 37.000 på strømmetjenesten Viafree. Det mente TV-analytiker Morten Wiberg i Carat var langt under forventning, som han anslo burde være minst 200.000 seere i snitt totalt.

På spørsmål om hvorfor TV 2 har tatt over et program som floppet på TV3, svarer kanalens programdirektør, Jarle Nakken:

– «Love Island» er et sterkt format med et tydelig premiss som har gått bra i andre territorier. Vi har tro på at konseptet har potensiale og vi tenker å produsere formatet annerledes enn hva som ble gjort i første runde og gjør grep både foran og bak kamera.

Ikke Tone videre

– Dere overtar konseptet, men ikke programlederen, fra TV3. Hvorfor?

– Vi lager «Love Island» i henhold til vår innholdsstrategi og da passer Morten perfekt som programleder. Han har masse positiv energi, er en god historieforteller og har bred journalistisk erfaring.

– Ble Damli vurdert som programleder?

– Programleder var ikke en del av konseptet da det ble tilbudt TV 2. Vi har styrt en egen prosess som resulterte i Hegseth.

VG har spurt Damlis manager David Eriksen om hun har noen kommentar til å ikke være med videre, men henveldelsen er så langt ikke besvart.

Morten Hegseth selv svarer dette på spørsmål om hvorfor han ville bli programleder for et konsept som tidligere har floppet:

– Noe i meg synes det er enda mer spennende å lede et program som har gått til helvete én gang tidligere. Den eneste veien er opp, og jeg tror dette kan bli Norges beste realityprogram!

FØRSTE SESONG: Tone Damli, her fotografert for VG Helg i august 2018 i forbindelse med «Love Island»-jobben. Foto: Maren Wilberg Rostad / VG

Profilen, som er kjent fra blant annet VGTVs «Panelet» og podkasten «Harm & Hegseth», har ofte ytret seg om norske realityprogrammer.

– Jeg har jo kommentert dem fra sidelinjen i 12 år, så å sitte midt i kjernen og orkestrere det hele som en slags gal kapellmester, det gleder jeg meg veldig til!

Fortsetter med «Harm & Hegseth»

– Hva får dette å si for VGTV?

– Vi skal fortsette med «Harm & Hegseth»-universet. Det vil bli podkast framover, jeg kommer til å mene ting i VG og vi skal sende «Panelet» i høst, sier Hegseth og legger til:

– Det å kunne være programleder på TV 2, som jeg alltid har drømt om, ser jeg på som en ære. Det er når jeg er full av spray-tan og kan skinne i TV-ruta at jeg kjenner blodet bruse litt ekstra.

Hegseth skal altså fortsatt være tilknyttet VGTV samtidig som han jobber for TV 2.

– Morten har flere jern i ilden, og slike hybridløsninger blir mer og mer vanlige. Jeg ser gjerne at Morten gjør flere ting for TV 2 fremover, men akkurat nå er det full fokus på forberedelsene til vår første sesong av «Love Island», sier Nakken.

Martin Jøndahl, programsjef i VGTV, sier de prøver å legge til rette for dette siden Hegseth hadde veldig lyst.

– Hvordan kan en VGTV-programleder jobbe parallelt med en konkurrent?

– Dette er jo ikke en ny situasjon for oss, Morten har jo blant annet vært med i «Skal vi danse» tidligere, så dette løser vi på en god måte. Norge er såpass lite at folk må leve med at profiler medvirker i ulike TV-programmer, også på tvers av kanalene, sier Jøndahl.

På spørsmål om hva dette vil si for Hegseths rolle i VGTV, svarer programsjefen:

– Morten er en viktig profil for VGTV, og vi planlegger å jobbe sammen i mange år fremover.

TV 2 sier det så langt «er for tidlig å si noe om når programmet får premiere, hvor det skal spilles inn og hvilke flater det vil bli sendt på». Folk som ønsker å delta kan melde seg på fra i dag.

Morten Hegseth har jobbet i VG og VGTV i en årrekke. VGs journalist kjenner derfor Hegseth.

Publisert: 14.06.19 kl. 07:06 Oppdatert: 14.06.19 kl. 07:53