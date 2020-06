TØFFE TAK: Svenske Fannie Redmann (t.v.) tar mesteparten av støyten når Agnes Kittelsens rollefigur Hermine får det som tøffest i andre sesong av «Exit». Foto: Øystein Karlsen/Fremantle/NRK

Exit-innspilling: Nye smittevern-regler reddet sexscenene

Nye smittevern-regler reddet innspillingen av sexscenene. Samtidig går det. Det går tøft for seg til under innspillingen av neste sesong av TV-serien «Exit».

Agnes Kittelsen som spiller en av hovedrollene har til og med fått med seg en stunt-kvinne på laget som er nesten til forveksling lik henne.

– Ja, de ser ganske like ut. Men så har vi flinke sminkører også, sier «Exit»-produsent Petter Testmann-Koch i produksjonsselskapet Fremantle til VG.

Seriens forfatter Øystein Karlsen medgir at det går tøft for seg i sesong to også.

– Det er vel som livet selv, det er en del juling. Og som ellers i livet er jo det meste av julingen i serien psykisk. Men som man ser er det er jo ikke noe mindre enn sist, sier, Øystein Karlsen til VG.

For å komme i gang med innspillingen av sesong to som i utgangspunktet er tenkt vist på NRK i 2021, hadde produksjonsselskapet Fremantle i utgangspunktet gjort store rokeringer på innspillingsplanen da de gikk i gang med innspillingen av sesong to i slutten av april.

Med på settet hadde de også en egen smittevernekspert for å være helt sikre på alle regler og forskrifter ble overholdt.

– Nå har gjort unna nesten 70 prosent av innspillingen. Det har gått overraskende greit. Det gjelder også mange av de vanskelige scenene, altså sexscenene, sier Petter Testmann.

Han er svært glad for nye bransjestandarder fra regjeringen, hvor det blant annet heter at det gis unntak fra 1-meterskravet for utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør.

FORTSATT HOVEDPERSONER: Henrik (Tobias Santelmann), Jeppe (Jon Øigarden), Adam (Simon Berger) og William (Pål Sverre Hagen) trår fortsatt langt over moralske grenser i jakt etter spenning. Foto: Ingeborg Klyve

– Dermed har vi allerede nå fått gjort unna mange av sexscenene. Dette er scener som er viktige for serien. De setter en tone i serien og slike scener er med på å sette karakterene i et perspektiv. Men samtidig vil jeg si at sexscenene denne gangen er litt mindre eksplisitte enn i første sesong sier Testmann-Koch.

Første sesong av «Exit» som ble vist i fjor høst, var en formidabel suksess for NRK. Til sammen har 11,5 millioner seere sett de åtte episodene av første sesong av «Exit» – og det er store forventninger til fortsettelsen. Testmann-Koch letter litt på sløret.

– Kvinnerollene blir tydelige – og noen av dem får mer plass. Det gjelder særlig Hermine som spilles av Agnes Kittelsen og Ine Marie Wilmanns rolle, Celine, fortsetter Petter Testmann-Koch.

«Exit»-forfatter Øystein Karlsen sier dette om utfordringene med å skrive sesong to av den populære serien:

– Det er litt det samme som i sesong 1. At virkeligheten er så mye drøyere enn fiksjonen, at man må dra på ganske friskt i de få passasjene av historien som ikke er hentet fra ekte historier. Samtidig som man skal flette alt sammen til en historie der hver enkelt av karakterene har en utvikling. En historie som man forstår, er interessert i, og ikke minst som gjør at man føler med dem, selv om handlingene deres tilsier at man ikke burde det.

– Hva tenker du om seernes forventninger til fortsettelsen?

– Jeg tror det er umulig å ha som utgangspunkt at man skal kontre det enorme nedslaget sesong 1 hadde. Den ble på en måte et fenomen. Det eneste vi kan gjøre er å fortelle en best mulig historie. Gjøre så godt vi kan både i manus, på opptak og i klipp og håpe at publikum føler det er verdt tiden de skal bruke på det. Så langt kan jeg si at det ser svært lovende ut, det er veldig mange flinke folk om bord.

Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra Agnes Kittelsen.

Publisert: 24.06.20 kl. 22:34

