ANTATT DØD: Naya Rivera, her på en premiere i Los Angeles i september i fjor. Foto: Janet Gough / AFF-USA.com / AFF

Naya Rivieras mamma er ved innsjøen hver dag

Naya Riveras mor og bror deltok lørdag i søket etter den savnede TV-stjernen (33).

Oppdatert nå nettopp

Politiet og letemannskaper jobber fortsatt på spreng for å finne «Glee»-skuespiller Naya Rivera i Lake Piru.

Kl. 06. søndag morgen norsk tid, meldte sheriffen i County Ventura på Twitter at de tar pause for å starte opp igjen søndag morgen. California ligger ni timer etter Norge, så i skrivende stund er det natt der.

Rivera, som forsvant under en båttur med sønnen (4) onsdag, antas å ha omkommet i det politiet beskriver som en tragisk drukningsulykke.

Oppdatert? Frykter at kroppen aldri vil bli funnet

Fireåringen, som er fysisk uskadet, forklarte politiet at «mamma skulle svømme, men at hun aldri kom opp igjen». Gutten skal ifølge politiet ha forklart at han selv også var i vannet for å svømme, men at han klatret opp i båten igjen da moren forsvant.

En talsmann for politiet sier til People at Riveras pårørende er til stede ved innsjøen. TV-kjendisens mor Yolanda og bror Mychal skal ha vært på plass hver dag siden hun ble meldt savnet.

– Vi håper å finne henne, så familien kan få fred. Men om det skjer om fem minutter eller fem dager, det er umulig å si, uttalte sheriffen til pressen fredag.

Lørdag var Riveras mor og bror med i sheriffens båt, som aktivt søker etter 33-åringen. TMZ viser bilder av de to om bord i båten.

Lørdag kveld skal også Riveras far og flere familiemedlemmer ha kommet til stedet. I tillegg ankom Riveras eksmann, skuespiller Ryan Dorsey (36), lørdag. Han er far til fireåringen, men ble skilt fra Rivera i 2018 etter fire års ekteskap.

Sheriffkontoret oppdaterer omverdenen hyppig om søket, både i form av pressekonferanser på stranden, men også via pressemeldinger og sosiale medier. På Twitter har politiet postet flere videoer fra søket, som blant annet viser hvor vanskelige forhold det er.

Blant annet er det svært dårlig sikt i vannet, som på det dypeste teller over 45 meter. I tillegg er det masse trær og planter under vann, som man lett kan hekte seg fast i, noe som gjør det utrygt for dykkerne.

– Hvis Naya Riveras kropp har satt seg fast i noe under vann, kan det være at den aldri kommer opp igjen. Vi vet ikke, uttalte sheriff Kevin Donoghue til pressen før helgen.

Dykkerne har for det meste kun 30–60 centimeters sikt ned i den over tre kilometer lange innsjøen. Bare enkelte steder kan de så langt som halvannen meter ned.

Om lag 50 mennesker deltar i leteaksjonen. Mange pressefolk har samlet seg på stranden. Båten mor og sønn leide, har fått sperrebånd. Redningshelikopter flyr over området, og fredag ble også likhunder hentet inn.

MANNSKAP: Flere titalls mennesker deltar i søket etter stjernen. Foto: Ringo H.W. Chiu / FR170512 AP

Innsjøen er stengt for offentligheten mens leteaksjonen pågår.

Sheriffen er imidlertid tydelig på at de ikke kan holde på i det uendelige, men at de kan komme til et punkt der de har gjort alt de kan.

– Men enn så lenge er vi ikke der, uttalte han lørdag.

Publisert: 12.07.20 kl. 09:01 Oppdatert: 12.07.20 kl. 09:26

