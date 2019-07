TV-VETERAN: Dana Delany, her på en filmpremiere i Los Angeles i april. Foto: Hahn Lionel/ABACA

TV-stjernen Dana Delany tatt av lufta etter første sesong

CBS ga «The Code» nådestøtet dagen etter sesongfinalen.

Nå nettopp

Det amerikanske militær- og rettsdramaet fikk dermed kort levetid, melder Variety.

TV-serien, men «Frusterte fruer»-kjendisen Dana Delany (63) i en av hovedrollene, åpnet med gode seertall i april, men interessen dalte fort. Mens åtte millioner seere benket seg foran premieren, var det kun 2,9 millioner skuelystne som fikk med seg sesongfinalen.

Dermed gjorde CBS kort prosess. Dagen etter at siste episode rullet over skjermene, kunngjorde TV-kanalen at serien legges ned.

Delany legger ikke skjul på at hun er skuffet.

«Tusen takk til alle dere herlige mennesker som har fulgt med på «The Code». I går var finalen vår, og dessverre blir det ikke noe mer. Jeg kommer aldri til å bli general. Men jeg har elsket skuespillerkollegene mine, og jeg vet at vi vil ses igjen», skriver 63-åringen på Twitter under et bilde av seg og staben:

Publisert: 24.07.19 kl. 16:29