TV-serieanmeldelse «Lystløgner»: Kjendis, du lyver!

God, gammeldags fredagsunderholdning for hele familien. Sent på en søndag.

«Lystløgner»

Norsk underholdnings/gameshow-program i tolv episoder, premiere på TV 2 Sumo og TV 2 søndag kl. 22.15

Programleder: Erik Solbakken

Panelledere: Linn Skåber, Cecilie «Cess» Steinmann Neess

Det er mange som mener mye, og få som vet noe særlig, om hva som funker og hva som ikke gjør det, om hvor og når og hvorfor, i dagens TV-bransje. Vi befinner oss fremdeles midt i spagaten mellom to epoker: Den lineære og den overstrømmende.

Dette kan gi seg enkelte pussige utslag. Som for eksempel at dette klassiske «klokken åtte på tacofredag»-programmet, som skapt for en av kjernefamiliens få gjenværende møtepunkter, blir sendt sent – kl. 22.15 – på søndager.

Det føles litt som perler for svin. «Lystløgner» er nemlig et meget vellykket underholdningsprogram. Godt nok til å verve noen TV 2 Sumo-abonnenter, hvilket utvilsomt også er hensikten.

LYSTIGE LØGNERE: Jonas Gahr Støre, Marte Stokstad, Linn Skåber, Erik Solbakken, Cecilie Steinmann Neess, Henriette Steenstrup og John Brungot (fra venstre) i episode 2 av «Lystløgner». Foto: Seefood / TV 2

Ideen er ikke suget av eget bryst. Ikke mange ideer er, spesielt ikke i denne delen av TV-bransjen. Profesjonelle idiotboks-junkies vil kjenne den britiske originalen «Would I Lie To You?». Den har vært på skjermen siden 2007, og etter sigende bare blitt bedre med årene. Det finnes et titalls andre utgaver også, en svensk deriblant.

Den lokale vrien sitter godt fra første møte. Tre av gjestene må regnes som ringrever: Jon Almaas, Stian Blipp og Helene Olafsen. Idrettshelt og medaljegrossist Birgit Skarstein («Ingen grenser») er heller ikke fremmed for TV-kameraet.

LØGNENES KONGER: «Lystløgner» programledes av Linn Skåber, Cecilie Steinmann Neess og Erik Solbakken. Foto: Mattis Sandblad / VG

Hva de driver med? De forteller hverandre løgner – og en håndfull sannheter. Er det sant, for eksempel, at Jon Almaas spiller sekkepipe? Og munnharpe? Kan det medføre riktighet at Helene Olafsen har sittet på glattcelle for å ha tagget? Er det mulig at den ellers så velkledde Blipp har gitt ekte penger for de skoene der?

Påstandene kastes ut. Så er det opp til deltakerne på det andre laget, og seerne der hjemme, å tro på dem eller ikke. Forbløffende mange av de mest usannsynlige historiene viser seg å ha rot i virkeligheten.

TASKENSPILLERE: Jon Almaas, Birgit Skarstein og Linn Skåber i «Lystløgner». Foto: Seefood / TV 2

Det er duket for mange gode anekdoter om kjente fjes; detaljer og historier av den typen intervjuere på TV og i avisenes helgemagasiner lever for. Staben som har gravd på forhånd, har gjort en utmerket jobb.

Erik Solbakken er avslappet og sjarmerende som programleder. Linn Skåber og Cecilie «Cess» Steinmann leder hvert sitt lag, og begge er begavede bløffmakere. Skåber er som forventet glitrende i situasjoner som krever en rask hjerne og en skarp tunge.

LURENDREIERE: Helene Olafson, Cecilie Steinmann Neess og Stian Blipp i «Lystløgner». Foto: Seefood / TV 2

Programmet har fint driv. Leken er i gang kun to minutter ut i første episode. Klimakset er en løgndetektortest. I den kan du én gang for alle få vite hvorvidt Jon Almaas synes han er en bedre «Nytt på nytt»-programleder enn Bård Tufte Johansen.

Det er kjendisbasert underholdnings-TV på sitt mest selvironiske og uhøytidelige, et slikt program der selv Jonas Gahr Støre, gjest i episode 2, fremstår som både avslappet (!) og lun (!!), helt uten å svette.

Kort sagt: Finfine greier, som nok hadde gjort seg enda bedre ved helgens start, når verdenen ennå er ung, enn ved dens slutt. Vel verdt å få med seg er «Lystløgner» uansett.

