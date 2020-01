Thomas og Annette Numme avviser fyllefest på TV

Thomas Numme og kona Annette Walther Numme graver i andre kjendisers privatliv i sin nye serie «Casa Numme».

I første episode, der Stian Blipp (29) og kona Jamina Blipp (29) er gjester, ser det ikke ut til å bli spart på edle dråper. Det skåles flittig med høye glass og zoomes inn på tappekraner og flasker i baren.

Hensikten med programserien er å få kjente par til å snakke ut om kjærlighetslivet.

– Var det viktig å servere alkohol for å få gjestene til å lette på sløret?

– Nei, det var ikke så mye alkohol der egentlig, men det er jo litt glass her og der. Det er det jo. Men det var veldig edruelig, vil jeg si, svarer Thomas når VG møter paret på premierefest i Oslo torsdag kveld.

FEIRET: Thomas Numme og Annette Walther Numme på premierefesten til sin nye TV 2-serie i Oslo torsdag. Foto: Trond Solberg, VG

Kona skyter leende inn:

– Ja, når kameraene var skrudd på, så var det veldig edruelig.

Da Solveig Kloppen hadde premiere på «En kveld hos Kloppen» i 2015, merket VGs anmelder seg «hvor hyppig glassene ble løftet», og brukte tittelen «Fyllefest hos Kloppen».

Thomas’ og Annettes nye programkonsept ligner mye Kloppen-serien, men i «Casa Numme inviteres altså par til å tilbringe helgen i Numme-familiens villa i Spania.

– De bodde jo hos oss i to dager, så vi rakk å hygge oss. I hvert fall etter at kameraene var skrudd av, så ble det kanskje litt mer rødvin. Det er ikke alt vi snakket om da som kom på TV dagen etter, fleiper hun.

Men noe fyllekalas vil de ikke ha ord på seg for å servere. Derimot byr Numme-paret på store doser innblikk i eget privatliv, både oppturer og nedturer. De forventer det samme av gjestene.

– Vi ringte og spurte pent, og var åpne og ærlige om at dette er et program som handler om hverdagene, om hvordan ting fungerer og ikke fungerer, forteller Numme.

Lover unike historier

– Når man møter folk, så snakker man jo ofte om sånne ting, hvordan man ble kjærester, og hvorfor man gidder å være sammen. Det er sånt vi tar opp her, sier Anette, som lover unike kjærlighetshistorier og hverdagsproblematikk.

I de tre månedene som TV 2 brukte på å bestemme seg for om de skulle satse på programforslaget til Thomas og Annette, fikk ekteparet god tid til å drøfte hvordan et sånt samarbeid kunne påvirke deres eget forhold. Det engstet de seg nemlig for.

– Det må vi innrømme. Vi snakket godt gjennom det på forhånd, sier Thomas.

Parterapi

Annette forteller at de brukte den tiden nærmest parterapeutisk med å snakke om hva som kanskje irriterte den andre.

– Som for eksempel at jeg ofte avbryter Thomas’ sine historier. Det er ikke så sjarmerende å gjøre på TV, sier Annette.

– Hun visste ikke at hun gjorde det, men det har hun gjort i mange år, mener Thomas.

Paret røper at det ble litt dårlig stemning da denne uvanen ble tema, men at de fikk pratet ut.

– Så da vi begynte å filme, gikk det bra, sier Annette.

«Casa Numme», som har premiere søndag, er Thomas’ comeback etter «Senkveld-exiten i 2018. Nå er det altså kona som er programledermakker.

Strevde i forholdet

Da karrieren til Thomas var på sitt mest intense, skrantet samlivet med Annette såpass at de måtte gjøre opp status for å finne veien videre. Paret snakket nylig ut i et langt intervju med VG Helg om medaljens bakside:

– Det har ikke bare vært rosenrødt mellom oss. Så ærlige må vi være. Det første året det tok av med Harald og meg, var ikke bare bra, forklarte Thomas da VG besøkte paret hjemme i «Casa Numme» i Spania.

Anette røpet på «Senkveld» nylig, da hun og Thomas var gjester i studio hos Stian Blipp og Helene Olafsen, at et travelt arbeidstempo kan gå ut over sexlivet. Hun fortalte om et heller mislykket forsøk på å lokke ektemannen inn på soverommet, med å gi spesielle hint – som han ikke tolket rett.

– Hvordan går det med den saken nå?

– Jeg er ganske dårlig til å ta hint, sier Thomas og ler.

– Det hjelper at ungene er blitt store. Da er det litt lettere. Eller – det er jo bare ljug. De er jo rundt oss hele tiden. Men det går greit, sier Annette, som har tre barn med Thomas.

