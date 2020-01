KULINARISK KOLLISJON: Nødetatene ble tilkalt da en Ferrari endte i fronten på Pump i West Hollywood. Kan Topp skimtes på telefonen ved siden av bilen. Foto: KNNG / BACKGRID

Lisa Vanderpump fikk Ferrari i restauranten

Reality-stjernen Lisa Vanderpump (59) opplevde søndag at en Ferrari føyk inn i restauranten hun eier i West Hollywood, Pump.

Ifølge TMZ klarte føreren av den sølvfargede Ferrarien å få bilen opp på fortauet, gjennom ute-delen av restauranten og inn i fronten på bygningen. Ulykken førte til store mengder knust glass og angivelig mindre kuttskader på en restaurantgjest.

Politiet oppgir til TMZ at sjåføren mistet kontroll over bilen etter at en annen bil kjørte foran ham uten å signalisere med blinklysene. Det skal ikke være skader på selve bygningsstrukturen, siden bilen ser ut til å hovedsakelig ha kjørt inn i glass.

Vanderpumps ektemann og forretningspartner, den tidligere fotballspilleren Ken Todd (62), var på stedet og snakket med kjendisnettstedet.

HUNDEELSKERE: Lisa Vanderpump og Ken Todd på et veldedighetsarrangement for hunder – med én av sine tre hunder 21. november i Hollywood. Foto: Tibrina Hobson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Fyren mistet kontroll. Han var desperat etter en drink, spøker Ken leende.

– En kunde fikk noen mindre kutt. Uhell skjer. Vi får ta det som det kommer. Det var et uhell, han kunne ikke noe for det. Ingen ble drept, sier han videre.

Han forteller at kunden ble fraktet til sykehus for å få kuttene sjekket.

På spørsmål om hva kona Lisa synes om saken, svarer han:

– Lisa har akkurat fått vite hva som har skjedd og hun holder nok på å frike ut, for hun elsker denne restauranten.

– Men sånne ting skjer. Sånn er livet, konkluderer han.

Mens uteserveringen på restauranten ble stengt av, holdt hage-delen åpent resten av dagen.

Lisa Vanderpump er kjent fra flere realityserier. Foruten å ha vært med i «The Real Housewives of Beverly Hills», har hun også hatt sin egen reality – «Vanderbilt Rules». Vandebilt og Todd bygget opp flere restauranter og barer i London før de etablerte seg i USA. Ekteparet eier fire restauranter i California. Lisa har også vært deltager på den amerikanske versjonen av «Skal vi danse».

