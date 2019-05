MED PRINSESSENS ØYNE: – Ja, det er riktig: Jeg prøver å leve meg inn i hennes situasjon. Den øvelsen vil jeg vi skal gjøre i kveld. Det er provoserende, men vi må tvinge oss til å ta prinsesse Märtha Louises perspektiv, Fredrik Solvang Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Solvang vil ta debatten fra prinsesse Märthas ståsted

Fredrik Solvang tar prinsesse-debatten på NRK1 i kveld. – Men jeg vil at vi skal gjøre det med hennes perspektiv, fra hennes ståsted, sier den profilerte programlederen til VG.

I en oppdatering på sin private instagramkonto torsdag skriver Fredrik Solvang blant annet dette:

«Si at du var født inn i en spesiell familie, fikk kameraer oppi ansiktet fra første skoledag. Du mislikte hvert sekund, du var usikker, redd og utilpass. Du opplevde det samme hver bidige dag i oppveksten, at noen mente feilaktige og løgnaktige ting om deg som du aldri fikk korrigert. Du fikk deg kjæreste, men forholdet tok slutt fordi ungdomskjærester orket ikke alle de greiene».

PRINSESSEN OG SJAMANEN: Prinsesse Märtha og hennes bruk av prinsessetittelen i kommersiell sammenheng har utløst en stor debatt. Her ankommer hun workshopen hun og sjaman-kjæresten Durek Verrett holdt i København i helgen. Foto: Gøran Bohlin

– Ja, det er riktig: Jeg prøver å leve meg inn i hennes situasjon. Den øvelsen vil jeg vi skal gjøre i kveld. Det er provoserende, men vi må tvinge oss til å ta hennes perspektiv, fortsetter Solvang.

I det som også blir hans innledning til kveldens program, skriver Fredrik Solvang videre om prinsesse Märtha Louise på Instagram:

«Du var ikke tynn nok, klesstilen din var aldri god nok. Så gjorde du sånne ting som alle gjør, forelsker seg og gjør feil, men alt havnet på forsidene. Så tok du et utdanningsvalg som ble kritisert, så ville du være fri, for du ble kvalt. Du valgte uvanlig partner, du fikk tyn. Du ville tjene egne penger, ikke være prisgitt lommepenger fra far eller årlige bevilgninger over et statsbudsjett. Du søkte nye steder, og endelig, endelig fant du et sted der de skjønte deg, et miljø der du møtte likesinnede. Du sa: Hvis dere først skal sette meg i en bås, her er min bås, dette er meg. Men den båsen var også feil for oss andre. Og så sa vi at alt løser seg hvis du bare slutter å kalle deg det du er, men da sa du at prinsesse er det siste jeg har. Her går min grense»

– Prinsessen kommer ikke. Men det burde hun ha gjort med dette utgangspunktet, sier Solvang.

Foreløpig er ikke hele panelet klart, men de som har sagt ja til å delta i «Debatten» i kveld er næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, tidligere sjefredaktør Ellen Arnstad, politisk redaktør i Fædrelandsvennen Vidar Udjus, som for en uke siden tok til orde for at prinsesse burde si ifra seg prinsesse-tittelen – og Mia Gundersen.

